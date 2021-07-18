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Дружина Андрія Джеджули в свій день народження вперше показала обличчя дочки

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Київ, Неділя 18 липня 2021 22:45
Дружина Андрія Джеджули в свій день народження вперше показала обличчя дочки Фото: Юлія Леуc (instagram.com/yla__yla)
Автор: Роман Мирончук

Юлія Леуc вперше показала обличчя малятка, яку народила від відомого українського шоумена Андрія Джеджули. Вона вирішила показати фото доньки Аделіни у свій день народження.

Фотографії доньки модель опублікувала в Instagram.

Дружина Андрія Джеджули в свій день народження вперше показала обличчя дочки

Юлія Леуc з дочкою (фото: instagram.com/yla__yla)

"У свій день народження, хочу познайомити вас з Аделіночкою. Вона мій подарунок, який зробила собі сама, свою маленьку копію. Чого ще можна бажати у свої 35 рочків", - написала щаслива мама дівчинки.

Дружина Андрія Джеджули в свій день народження вперше показала обличчя дочки

Юлія Леуc з дочкою (фото: instagram.com/yla__yla)

Вона також зазначила, що попри складний рік у своєму житті, зараз відчуває себе щасливою. Юлія також подякувала своїм рідним і близьким за підтримку.

Дружина Андрія Джеджули в свій день народження вперше показала обличчя дочки

Дочка Юлії Леус і Андрія Джеджули (фото: instagram.com/yla__yla)

У неї непрості відносини з чоловіком Андрієм Джеджулою. Ще до народження дочки пара то розходилася, то сходилася. Жінка раніше говорила, що він пригнічує її і підіймає на неї руку. Але тепер, здається, що Юлія поставила в їх відносинах крапку.

Минулого тижня вона пішла від чоловіка і поскаржилася на погрози з його боку. Жінка заявила, що ведучий погрожував їй через гострі висловлювання і вимагав, щоб вона сказала, що у неї емоційний сплеск.

Вона навіть викликала поліцію, але в той момент Джеджули не було вдома. При цьому вона сказала, що більше в його квартиру ні ногою.

Нагадаємо, 45-річний ведучий заперечував домашнє насильство і заявляв, що у пари все ще проходить період притирання.

Ми також писали про те, що Андрій Джеджула не хотів давати розлучення вагітній дружині.

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