Дружина Бабкіна показала, як в Австрії здають тест на COVID-19: такого ми ще не бачили

Сергій Бабкін і його дружина Сніжана зараз знаходяться в Австрії, бо артист продовжує там лікування очей. Дружина співака розповіла, що шокована тим, як проходить тестування на коронавірус у Відні.

Дружина виконавця показала, як на вулицях столиці Австрії всі бажаючі можуть здати тест на коронавірус.

"Такого ми ще не бачили. Торгова вулиця. Купа магазинів. І під час шопінгу всі бажаючі можуть здати тест", - написала Сніжана.

На фото можна розглянути спеціальний пункт здачі аналізів на коронавірус у Відні.

Сніжана Бабкіна показала, як тестують на коронавірус у Відні

"Черга не закінчується. Люди підходять і підходять. Ми стоїмо, їмо піцу хвилин 20, а люди все здають і здають. До чого техніка дійшла", - додала Бабкіна.

Сніжана Бабкіна показала, як тестують на коронавірус у Відні