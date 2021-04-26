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Дружина DZIDZIO вперше розповіла, чому вони розлучаються: я не тінь, а особистість

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 15:28
Дружина DZIDZIO вперше розповіла, чому вони розлучаються: я не тінь, а особистість Співачка SLAVIA прокоментувала розлучення з DZIDZIO (instagram. com. slavia_official)
Автор: Людмила Жукова

DZIDZIO після 20 років стосунків розлучається з дружиною-співачкою. Виконавиця SLAVIA (Слава Хома) вперше відверто розповіла, чому вони з чоловіком вирішили припинити сімейні стосунки.

Всі подробиці вона повідала в коментарі ТСН.

Співачка зазначила, що вона досить тривалий час з розумінням ставилася до кар'єри чоловіка, але потім просто втратила себе.

"Так, це правда, ми розлучаємося ... За всі роки існування групи DZIDZIO я звикла, що мене не повинно бути. Весь цей час я ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і зважилася заявити про те, що я не тінь, я - особистість!"- сказала Слава Хома.

"Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом "ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля ... Відчути, прийняти ... а потім подивитися на ситуацію зверху, і зрозуміти, скільки там сили ...",- додала Слава.

Дружина DZIDZIO вперше розповіла, чому вони розлучаються: я не тінь, а особистістьДзідзьо і Слава розлучаються після 20 років відносин (lb.ua)

Співачка зазначила, що ніхто з них не був затятим ініціатором розлучення, вони прийшли до цього разом.

"До розлучення ми прийшли плавно, і усвідомлено ... Хоча, ми вже більше не пара, залишаємося близькими людьми. Людина без досвіду не цікава. Спасибі Михайлу за досвід життя, за творче натхнення. Я написала нові пісні, тому, чекайте ...",- повідала артистка.

Відзначимо, що відносини пари почалися ще в їх студентські роки.

Як ми писали раніше, Дзідзьо зізнався, на що витратив перший мільйон.

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