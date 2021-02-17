Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла, коли народить первістка

Переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова, дружина Микити Добриніна зараз знаходиться в цікавому положенні. Вона розповіла підписникам, коли вони з чоловіком чекають появу на світ малюка.

Про це Квіткова розповіла в Instagram-stories.

Таку інформацію про народження дитини Даша розкрила, коли спілкувалася з передплатниками. Відзначимо, що в рамці для запитань одна з прихильниць написала, що хлопчики переважно отримують мамині гени. Дівчина зазначила, що думала, що її син буде схожий на тата, але вийшло навпаки.

Даша коротко відповіла на це: "У липні перевіримо". З цієї відповіді стає ясно, що Квіткова стане мамою в липні 2021 року.

Квіткова розповіла, коли народить дитину (Скріншот)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його дружина - переможниця проекту Даша Квіткова поділилися радісною новиною з передплатниками. Щаслива пара розкрила таємницю всім своїм фанатам - скоро вони стануть батьками. Вони очікують первістка.

Парочка 20 травня 20202 року в присутності тільки найближчих родичів та друзів зірки Холостяка 9 розписалася.