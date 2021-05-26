Женя Янович про свої 30: мені не соромно за жоден зі своїх вчинків

Протягом життя ми постійно підбиваємо підсумки, ставимо цілі і обов’язково визначаємо дедлайни. Приміром, "одружитися до 40", "стати мільйонером до 30", "відкрити власний ресторан до кінця світу" і "почати бігати з понеділка". Однією з "точок контролю" для багатьох стає кругла дата – 30-річчя. Нещодавно саме таку відзначив ведучий шоу "Мамахохотала" на НЛО TV, актор Євген Янович.

Ми розпитали Євгена про те, як це – бути 30-річним, і що це означає саме для нього.

Женю, яким 30-річним ти уявляв себе, коли тобі було років 15-16? Наскільки цей образ відрізняється від реальності?

Усе дуже банально: уявляв, що є сім’я, діти й наближення старості. Аж кумедно зараз від цього. Бо образ відрізняється максимально! Адже зі всіма трьома пунктами я не впорався. Хоча сім’я у мене вже є, просто це не задекларовано на офіційному рівні. Але в цілому, я задоволений, що сприйняття мене 15-річної давнини змінилося.

Фото: Євген Янович відсвяткував 30-річчя (прес-служба НЛО TV)

Як ти вважаєш, 30 років – це просто цифра, чи це справді якийсь рубіж?

Переосмислювати себе й підбивати підсумки можна ледь не щодня. Важливіше тут, для чого це робити. Розуміння, що мені вже 30 років, не прийшло досі. Я не відділяю себе у третьому десятку від себе ж вже в четвертому. Може, з часом "наздожене" (усміхається).

Із того, що планував здійснити до цього віку, що справдилося, а про що шкодуєш?

Глобально у мене не було такого, що я прям написав собі список справ "до тридцятки". Все відбувається органічно і, як на мене, вчасно. Тому й шкодувати немає про що: чіткого розписаного плану життя я не маю. І я бачу тільки плюси в такому способі прийняття.

Фото: Євген Янович відсвяткував 30-річчя (прес-служба НЛО TV)

Своїм найбільшим досягненням за 30 років ти вважаєш…?

Я – хороший син. Це точно ключове. І друг, здається, теж хороший. Та і як громадянин претензій до себе не маю. Мені не соромно за жоден зі своїх вчинків. Це страшенно радує.

Що порадиш людям, які бояться свого 30-річчя?

Не боятися. Краще нехай запитають у 50-річних, чи закінчується життя у 30. Відповідь їх дуже порадує!

Фото: Євген Янович відсвяткував 30-річчя (прес-служба НЛО TV)

Чи ставиш ти собі цілі до якоїсь конкретної нової дати?

Жодних. Є цілі, мрії, але не заганяю себе в рамки термінів. Вони лише заважають досягати й створюють додатковий стрес.

Є плани на найближчі роки, якими можеш поділитися?

Хочу реалізувати пару десятків творчих ідей. Але говорити про них заздалегідь дивно, бо на папері та в голові – це прекрасно, але поки немає результату, вважаю, варто промовчати та працювати.

Фото: Євген Янович відсвяткував 30-річчя (прес-служба НЛО TV)

Посадити дерево, побудувати дім і виростити сина – а яка "твоя" послідовність?

Залишатися чесним перед собою. І якщо тобі не подобається будувати будинок, то легко відпускати це та не прив’язуватися до загальноприйнятих кліше.

Фото: Євген Янович відсвяткував 30-річчя (прес-служба НЛО TV)