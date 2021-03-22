Журналісти показали елітний будинок Олега Винника в центрі Києва: просто так сусідом не станеш

Український співак Олег Винник помічений журналістами в центрі Києва без звичайної охорони. Як виявилося, секс-символ української естради був у цьому місці столиці неспроста, він тут живе.

Український співак Олег Винник, який ретельно приховує своє особисте життя, зазвичай з'являється на публіці в супроводі охоронців. Як неодноразово зазначав сам артист, наявність охорони - вимушений крок, за надмірної уваги шанувальниць. Проте журналісти програми співака помітили в центрі столиці без всякої охорони. Олег Винник люб'язно спілкувався з шанувальниками, які чекали його біля автомобіля.

Квартира Олега Винника

У Олега Винника квартира в центрі Києва. Про це свідчить не тільки його припарковане авто на закритій території двору, але і документи на реєстрацію торговельних марок. Там зазначається, що їх власник Олег Анатолійович зареєстрований саме в багатоквартирному будинку на вулиці Гоголівській. Зараз це престижна реконструйована дев'ятиповерхівка, а в минулому - звичайний гуртожиток, якому вже 50 років. Правда, стати сусідом топ-артиста неможливо, адже всі апартаменти в будинку заселені і немає жодного оголошення про продаж квартир за цією адресою.

Олег Винник живе в Києві на вулиці Гоголівській (Скріншот)

Олег Винник живе в центрі Києва

Авто Олега Винника

Журналісти з'ясували, що у власності артиста є пікап Форд Раптор - це схрещений позашляховик з вантажівкою. У салоні такого автомобіля зазвичай міні-холодильник, а на даху спеціальне кріплення, щоб поставити намет. Перевагою такого авто є великий багажник. Вартість такого автомобіля, який вміщує водія та шістьох пасажирів, понад 100 тисяч доларів.