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Страшний вітер і зливи накриють Україну: кому не пощастить з погодою

Новость на русском → Вівторок 06 жовтня 2020 20:58
Страшний вітер і зливи накриють Україну: кому не пощастить з погодою Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні порадує мешканців лише одного регіону

Погода в Україні у середу, 7 жовтня, очікується похмура в більшості областей країни. Місцями пройдуть дощі, зливи, знизиться температура повітря і буде дути сильний вітер.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, антициклон зачепить кілька областей і сухо буде тільки на сході України.

"Завтра, 7-го жовтня, у більшості областей пройдуть періодичні дощі та навіть можливі грози. На Сході України й в Запоріжжі антициклон руками та ногами буде впиратися – не пустить дощ, тут буде сухо і тепло. Вітер поки що залишається південно-східного напрямку, поривчастий. Температура повітря вночі +10 +15 градусів, на Півдні до +17 градусів, у східних областях +7 +10 градусів. Протягом дня 7-го жовтня потеплішає до +17 +23 градусів, у південній частині очікується +20 +25 градусів", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що в столиці погода в середу буде несприятлива, з дощами та невеликим зниженням температури повітря.

"У Києві середа обіцяє бути дощовою, з поривчастим вітром. Вдень ще буде відносно тепло, до +18 +19 градусів. Погода, хоч і не притискає холодом, але стрибками атмосферного тиску, похмурістю і дощовим вітром все ж нагадує що потрібно уважніше прислухатися до себе, одягатися відповідно прогнозу", - додала Наталка Діденко.

Страшний вітер і зливи накриють Україну: кому не пощастить з погодою

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильну небезпеки в Києві через погоду.

А також розповідали про те, що найближчими днями погода почне різко погіршуватися в більшості областей України.

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