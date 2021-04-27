Злата Огневич розповіла, як лікарі мало не угробили її кар'єру

Ця історія трапилася, коли Злата хотіла вступати до Музичного інституту імені Глієра в Києві.

"Я готувалася до вступу в музичний інститут ім. Глієра в Києві і так захопилася тренуваннями, що втратила голос. Поїхала до Сімферополя до фоніатра, вона подивилася на мої зв'язки і сказала: "Забудь взагалі, що ти колись співала". Але мама тоді мене здивувала, сказала:" Ні, ти все одно поїдеш і вступиш в цей інститут – Все буде так, як ти хотіла", – розповіла артистка.

Виявилося, що Златі зовсім не варто було відразу ставити хрест на кар'єрі. Але підривали впевненість співачки в собі і її шанувальники.

"Я зустрічалася з хлопцем, а коли ми розлучалися, він наговорив мені купу образливих слів про те, яка я негарна, що у мене немає таланту, у мене жахлива фігура. Сказав, що після нього зі мною взагалі ніхто не буде зустрічатися. Тоді мені було 22 роки й після цього я дуже закомплексувала, закрилася в собі. Звичайно, потім я звернулася до психотерапевта, просто для того, щоб пізнати себе глибше", - повідала співачка.

За словами артистки, вона росла в суворій родині, адже тато був військовий, але мама завжди була для неї опорою і підтримкою.

"Тато мій з роками став більш демократичним. Зараз він мені каже:"Ти у мене найкраща, найкрасивіша". А в шкільні роки, так, правда, мені цього не вистачало, але мама це доповнювала. Вона завжди говорила, що я її красуня, що вона мене дуже сильно любить, що у мене все вийде. Навіть коли були складні ситуації", - поділилася Злата.