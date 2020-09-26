Ці знаки Зодіаку чекає чорна смуга в кінці вересня

Гороскоп на кінець вересня 2020 склали астрологи розповіли, які знаки Зодіаку, чекають серйозні неприємності

Гороскоп 2020 попереджає про не дуже хороші перспективи для деяких знаків Зодіаку в кінці вересня. Місяць підходить до кінця, але деякі представники зодіакального кола ризикують потрапити на чорну смугу, з якої вибратися буде вкрай складно.

Астрологи назвали чотири знака Зодіаку, які зіткнуться з різними життєвими негараздами, пише slovofraza.

Мова йде про Овна, Тельця, Лева й Діву. А детальний прогноз для кожного з них ви зможете прочитати в нашому матеріалі.

Овен

Перед Овнами в кінці вересня виникне справжня чорна смуга невдач. А почнеться все з того, що вам доведеться співпрацювати з дуже токсичною людиною. Та Овну доведеться з цим миритися через ризик втратити роботу. Керівництво буде постійно стежити за кожним вашим кроком, що змусить вас понервувати. Астрологи радять вчитися вимикати емоції, інакше просто зірветесь і почнете говорити зайвого.

Телець

Кінець вересня буде дуже напруженим періодом, адже занурить вас в хаотичну обстановку. Старі схеми перестануть працювати, і в певний момент Телець ризикує просто розгубитися і втратити орієнтири. Поки ви стійко будете вирішувати одну проблему, вам на зміну прийде інша, і так знову і по колу. Астрологи рекомендують звертатися за допомогою. Не соромтеся брати вихідний і відпочивати, інакше просто себе змучите.

Лев

В кінці вересня Леву варто трудитися в гордій самоті, адже саме колектив, натовп і однодумці принесуть вам більше всього проблем. Знайдіть серед вашого кола токсичних особистостей і шкідників, від яких потрібно позбутися. Ретельно готуйтеся до всіх ділових зустрічей і поки не хапайтеся за великі проекти, так як не зможете довести їх до кінця. Ніякої командної роботи, адже будете змушені пізніше брати всю відповідальність на себе.

Діва

Астрологічний прогноз не заздрить знаку зодіаку Діва в кінці вересня. Вам не тільки доведеться боротися з власними неприємностями, але також брати відповідальність взагалі за будь-які проблеми, що виникають в сім'ї або на роботі. Причому оточуючі зроблять все можливе, щоб виставити вас крайнім. Радує лише те, що Діві вистачить сил, мужності, спокою і зосередженості, щоб з усім впоратися без катастрофічних наслідків.

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