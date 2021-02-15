Для всіх знаків зодіаку: астролог розповіла, як активувати зону багатства в будинку

Вона написала в Instagram , що варто використовувати рослини-талісмани або просто-напросто прибратися в квартирі.

Для початку вона розповіла, які місця в будинку відповідають за багатство.

"По-перше, це вітальня

Там проходить спілкування з людьми, які відвідують ваш будинок. Це місце дуже важливе, тому що там енергія Ци майже ніколи не затримується надовго.

Передпокій

Це точка простору, в якій з'єднується навколишній світ і безпосередньо сама квартира.

Робочий кабінет

Якщо є така кімната в квартирі або в будинку, то вона теж є зоною багатства", - розповіла Надія.

Чистота в будинку - це важливо (фото: instagram.com/astro_helper/)

"Як можна активувати ці зони?

1. У вітальні або в робочій кімнаті варто поставити акваріум з рибками або черепахами. Це може бути міні-фонтан. Їх можна замінити на зображення води: річки, океану, водоспаду. У робочому просторі необхідно також тримати пляшку з чистою водою.

2. Можна використовувати рослини-талісмани:

толстянку - це символ чистої удачі,

фіалку - вона допомагає у творчих починаннях і приваблює везіння,

олеандр допомагає ладити з людьми, тому його можна поставити там, де працює багато людей.

Корисні поради по активації зони багатства

Прибирання будинку - це найкращий спосіб допомогти енергії Ци вільно поширюватися по дому. Своєчасне прибирання допомагає залучати більше кількість удачі і досягати успіху.

Не варто в зоні багатства ставити кактуси. Це рослина блокує рух будь-яких потоків - як негативних, так і позитивних. Воно ставиться на вікно в спальні або на кухні для захисту від негативної енергії, що приходить ззовні.

Використовуйте талісмани - підкову, фенікс, трехлапу жабу.

Фенікс допомагає приймати важливі рішення у важкі хвилини, загострює лідерські якості в людині, а жаба допомагає зберігати і примножувати гроші.

Ще в зоні багатства можна покласти монетки біля дзеркала в передпокої, на столі у вітальні, на столі в кабінеті або в робочій кімнаті", - поділилася Надія.