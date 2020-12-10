Сьогодні - Знамення Богородиці: що не можна робити і чому це свято важливе

10 грудня християни відзначають Знамення Богородиці. Сьогодні вшановується один з найважливіших образів в християнстві – ікона Пресвятої Богородиці, яка і називається "Знамення". На ній зображено Богоматір, що молиться. Також на іконі зображено немовля Ісуса на грудях Марії. Ця ікона вважається чудотворною. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода.

Зазначимо, що від ікони "Знамення" люди завжди чекали чогось особливого, якихось знаків, які дозволяють передбачити долю.

Особливе значення цей день має для жінок, які не можуть зачати дитину. Бездітні звертаються не до ікони "Знамення", а до образу Романа Чудотворця. Його сила разом з чудотворством Богородиці допомагає позбавлятися від бездітності.

Знамення Богородиці святкується 10 грудня (фото: pravmir.ru)

Віруючі люди ходять до церкви на молебень, запалюють свічки у будинку поруч з образом Богоматері, особливо якщо є ікона "Знамення".

Не дозволялося на Знамення займатися важкою фізичною працею, а також слід було відкласти на наступний день домашні справи, тому жінки в цей день не прали, не шили, не в'язали і не пряли.

Головні прикмети цього дня:

Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру - всі біди й печалі з ним підуть.

Дим з труби йде стовпом – буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига.

Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода.

Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод.

На скіпі багато нагару – мороз скоро буде.

Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.

Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

Що не можна робити в цей день:

Не можна що-небудь в'язати або шити, бо таким чином можна зашити тепло в будинку.

Не впускайте у свій дім старих, немічних і бідних. Якщо це зробити в цей день - потім можна захворіти.

День Ангела сьогодні відзначають Всеволод, Роман і Яків. Список цих іменин допоможе у виборі імені для вашої дитини, народженої в цей день.

До речі, деякі релігійні діячі кажуть, що хлопчиків, які народилися сьогодні, важливо хрестити як Всеволодів, адже тоді ім'я стане для них найсильнішим оберегом.

Як ми писали раніше, ціни на відпочинок в Карпатах істотно знижуються в грудні.