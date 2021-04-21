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Зірка "Голосу країни" вперше розповів про проблеми з наркотиками: було навіть передозування

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 10:16
Зірка "Голосу країни" вперше розповів про проблеми з наркотиками: було навіть передозування Фото: Саша Таб розповів про проблеми з наркотиками (facebook.com/sashka/tab)
Автор: Людмила Жукова

Зірка "Голосу країни", фронтмен групи "Сальто назад Саша Таб вперше розповів про свої проблеми з наркотиками, творчу кризу і конфлікти через це з дружиною.

Він повідав у програмі "Життя відомих людей" про те, що навіть пережив передозування від заборонених речовин в 10 класі.

Сам Таб народився на Подолі. У 2000-х він приохотився до наркотиків і почав з ними експериментувати.

"Перше передозування у мене була в 10 класі. Я бив людей і забирав у них гроші", - зізнався музикант.

У той час його врятувала музика.Він познайомився з репером Іваном Клименко, вони створили групу "Сальто назад". У 2013 році у колективу вийшов перший альбом. Тоді ж Саша влаштував особисте життя з художницею-постановницею Юлею, через рік у них народився син Соломон. Але проблеми не оминули творчу сім'ю.

На жаль, на Євробачення група "Сальто назад" не потрапила, глядачі вибрали колектив OTorvald.

Саша Таб розповів про проблеми з наркотиками

"Коли у фіналі нас "злили", у мене були панічні атаки. Думки тільки були в голові, що це був останній наш шанс, більше не буде ніякого життя і проектів", - розповів Саша.

Потім в життя Саші повернулися наркотики і алкоголь, через що і розпалася група "Сальто назад". До слова, Таб зізнався, що зраджував дружині, хотів побути у вільних стосунках.

"Але йому вистачило сили волі взятися за голову. А дружині вистачило духу пробачити коханого. До всього вдруге повернутися до нормального життя після наркотичного рецидиву допомогло диво. Принаймні так Саша називає молодшу дочку Каю", - йдеться в сюжеті ЖВЛ.

Як ми писали раніше, на" Голосі країни" вперше після важкої хвороби заспівала Євгенія Власова.

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