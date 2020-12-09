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Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

Новость на русском → Київ, Середа 09 грудня 2020 15:51
Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео) Тетяна Литвинова показала свій розкішний будинок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колишня суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова показала свій розкішний приватний будинок. Телезірка провела екскурсію по житлу в програмі "Неймовірна правда про зірок". Кулінарний експерт повідомила, що цей будинок вони будували самі і заселилися у нього пару років тому.

Ведуча вперше відкрила двері свого будинку перед журналістами і те, що вони побачили, дійсно захоплює дух.

"Переїхали сюди ми п'ять років тому і побудували цей будинок самі. Ми любимо гостей", - розповіла Литвинова.

Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

В домі у Литвинової приголомшливо-простора кухня з безліччю аксесуарів і кухонного приладдя.

Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)Не можна не відзначити, що в будинку присутні дуже дорогі предмети побуту. Наприклад, столові прилади, які показала ведуча. За її словами, це антикваріат, який вони привезли з Аргентини. Його вартість 260 доларів. Всього в наборі 160 приладів.

Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

"У мене купа різних девайсів для приготування їжі", - розповіла Тетяна.

Також колишня суддя "МастерШеф" похвалилася своєю обширною колекцією спецій. Тут є і найдорожча пряність у світі - шафран.

Завітали журналісти й в "святая святих" - спальню кулінарної майстрині. Там виявився гардероб величезних розмірів.

Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)Ведуча показала свій одяг, серед якого можна знайти елегантні сукні та спідниці, а також багато всього іншого.

Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

"Я така шмоточниця. Обожнюю шопінг", - зізнається Литвинова.

За її словами, щоб укомплектувати гардероб, пішло три місяці.

Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

Колекція взуття ведучої вражає. Його вона звичайно купує в США, через те, що там часто є її розмір. У Литвинової 41 розмір.

Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

Тетяна Литвинова показала свій розкішний будинок

Як ми писали раніше, українська співачка і актриса Анна Трінчер показала свою розкішну квартиру.

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