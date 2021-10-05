48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)

Популярна співачка і переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко вразила зіркових колег невгамовною енергією і драйвом під час виступу в одному з останніх випусків популярного талант-шоу "Співають всі!" на каналі "Україна". Тому, звичайно, не обійшлося без питань про те, як артистці вдалося не змінитися з юного віку.

Зірка вирішила не "темнити" і розповіла, як їй вдається постійно бути у відмінній формі і жодним чином не змінюватися.

"Справа у постійній живій енергії! У тому, що ти завжди хочеш переживати почуття і мати все більше і більше вражень - щоб серце спалахувало, щоб від тебе йшли вібрації! Адже якщо ти бриниш - бринить увесь світ!" - поділилася Руслана за лаштунками проекту. Руслана в ефірі шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko) А ще Руслана поділилася секретом ідеальної форми. Виявилося, щоб мати сталевий прес не треба продавати душу дияволу. "Нічого не потрібно продавати - душу і серце треба берегти! Секрет насправді простий: сонце, вітер, обливання і обов’язково багато бігати! А ще багато дихати, надихатись і драйвувати! Головне - не сідати и на диван і не просиджувати все життя - піднімайте сідниці і рухайтесь!" - сказала Лижичко.