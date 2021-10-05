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48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)

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Вівторок 05 жовтня 2021 16:48
48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото) Руслана в ефірі шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Автор: Lite

Популярна співачка і переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко вразила зіркових колег невгамовною енергією і драйвом під час виступу в одному з останніх випусків популярного талант-шоу "Співають всі!" на каналі "Україна".

Тому, звичайно, не обійшлося без питань про те, як артистці вдалося не змінитися з юного віку.

Зірка вирішила не "темнити" і розповіла, як їй вдається постійно бути у відмінній формі і жодним чином не змінюватися.

"Справа у постійній живій енергії! У тому, що ти завжди хочеш переживати почуття і мати все більше і більше вражень - щоб серце спалахувало, щоб від тебе йшли вібрації! Адже якщо ти бриниш - бринить увесь світ!" - поділилася Руслана за лаштунками проекту.

48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)

Руслана в ефірі шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

А ще Руслана поділилася секретом ідеальної форми. Виявилося, щоб мати сталевий прес не треба продавати душу дияволу.

"Нічого не потрібно продавати - душу і серце треба берегти! Секрет насправді простий: сонце, вітер, обливання і обов’язково багато бігати! А ще багато дихати, надихатись і драйвувати! Головне - не сідати и на диван і не просиджувати все життя - піднімайте сідниці і рухайтесь!" - сказала Лижичко.

Нагадаємо, нещодавно 48-річна Руслана натякнула на швидке поповнення в її родині і навіть сказала, що вибрала хресних для дитини.

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Руслана Лыжичко
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