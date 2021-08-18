"А де 3 октави? Де вірші Ліни Костенко?" Стало відомо про скандали в ефірі шоу "Співають всі!"

Вже цієї суботи, 21 серпня, о 21:00 на каналі "Україна" стартує талант-шоу "Співають всі!". На сцену проекту вийдуть перші учасники, щоб продемонструвати свої вокальні вміння перед найнароднішим в країні журі - зірковою "сотнею" експертів.

Як проходили зйомки масштабного ТВ-шоу, через що сперечалися експерти і як зрештою знаходили спільну мову - розповіли зіркові судді за лаштунками проекту.

Наталія Могилевська, яка стала капітаном "сотні", відверто зізнається: без драм і суперечок жоден ефір не пройде.

"Наших учасників оцінюватимуть чотири покоління артистів! У журі є легенди, які дивуються: "А де 3 октави? Де вірші Ліни Костенко? Що за маячню молодь співає?" Є тіктокер Олег Машуковський, який скаржиться: "Це все нудно, я не можу це терпіти". Слава Дьомін теж буває дуже різким, якщо йому щось не подобається. Проте найгостріша у своїх коментарях, мабуть, Анастасія Приходько. Я дуже поважаю її за те, що вона чесна і завжди говорить те, що думає. Найголовніше, що кожен член журі має право віддати свій голос за учасника або не віддати, і ми з повагою ставимося до думки кожного", - зазначає Могилевська.

Наталія Могилевська та Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Але пристрасті на шоу будуть вирувати невпинно. Адже артисти - люди запальні, вони звикли відстоювати свою думку і заради улюблених учасників здатні на багато що.

"Повірте, емоції будуть зашкалювати. На зйомках були моменти, коли ти просто не розумієш, чому хтось не натиснув на кнопку, і тобі хочеться підбігти, натиснути за когось або просто вистрибнути зі свого місця і прокричати: "Вау, який ти крутий, чувак!" - каже DJ NANA.

Серед журі є по-справжньому добрі судді, які хочуть підтримати кожного конкурсанта, але більше все-таки тих, хто просто так своїми голосами не розкидається. Народний артист України Павло Зібров - саме такий.

Шоу "Співають всі!" покажуть вже 21 серпня (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Натискати кнопку всім - не дочекаєтеся! Для чого ж туди Зіброва запросили? У нас все-таки стара школа, а це означає, що в учасника насамперед повинні бути талант, мелодійність, почуття ритму і харизма. Не обов'язково мати оперний голос, але якщо є харизма, то можна стати світовою знаменитістю", - переконаний артист.

Але те, що подобається Зіброву або Іво Бобулу, не факт, що оцінять Jerry Heil або Анна Трінчер, які ще зовсім недавно самі були учасницями вокальних шоу.

"Уявляєте, до нас на відбір приходила мій колишній педагог з вокалу! Я сама свого часу так стояла на сцені і оцінювали мене. Відчуваєш себе по-іншому, більше того, я одна з наймолодших учасниць журі. Круто, що всі судді різнопланові, у кожного своє бачення музики і того, яким повинен бути артист. Але мікрофон всього один і бувало, що ми, як в тераріумі, тягнули до нього руки, щоб висловити свою позицію", - зізнається Анна.

І з цим вже довелося справлятися ведучому проекту Володимиру Остапчуку. Хоча він каже: втихомирювати журі не завжди хотілося - кому ж не цікаво поспостерігати за суперечками зірок!

"Мені здається, це класна українська риса! У нас демократія, ми любимо свободу слова. Але бувало, що починалися такі гарячі сварки, коли вони просто переставали слухати один одного. І тоді вже мені доводилося брати ситуацію в свої руки", - додає Остапчук.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")