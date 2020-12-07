ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Андре Тан вперше розповів про смерть найріднішої людини

Новость на русском → Понеділок 07 грудня 2020 12:12
Андре Тан вперше розповів про смерть найріднішої людини Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Lite

Андре Тан вперше розповів про смерть близької людини. Знаменитий український дизайнер відверто розговорився під час зйомок модельного реаліті Нового каналу "Супер Топ-модель по-українськи".

Чи можна переносити особисті проблеми на роботу? З таким важливим питанням зіткнулися учасниці проекту. Андре Тан, який став запрошеним зірковим експертом тижня, наприклад, упевнений: сімейні стосунки не повинні впливати на якість роботи.

"Моя найрідніша людина – хрещена мама. Про те, що вона померла, мені повідомили буквально за 10 хвилин до показу..." – згадав дизайнер.

Але він не міг скасувати шоу.

"І не влаштовував істерик, тому що розумів: зараз мені потрібно відпрацювати, показ повинен бути закінчений. І тільки після цього можна вирішувати особисті питання", – додав Андре.

Андре Тан вперше розповів про смерть найріднішої людини

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Наслідувати приклад дизайнера поки що можуть не всі учасниці реаліті модельного. Деякі з них не змогли зібратися і якісно відпрацювати випробування після довгоочікуваної зустрічі з батьками.

Андре Тан вперше розповів про смерть найріднішої людини

Учасниці шоу "Супер Топ-модель по-українськи" (фото: прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан розповів, які спідниці модно носити цієї зими.

Раніше ми писали, що експерт шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розкрила всім дівчатам секрет вдалого фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу Андре Тан
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Кулеба розповів, коли для України відкриють кордони ЄС
Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна Кулеба розповів, коли для України відкриють кордони ЄС