Андре Тан вперше розповів про смерть найріднішої людини

Андре Тан вперше розповів про смерть близької людини. Знаменитий український дизайнер відверто розговорився під час зйомок модельного реаліті Нового каналу "Супер Топ-модель по-українськи".

Чи можна переносити особисті проблеми на роботу? З таким важливим питанням зіткнулися учасниці проекту. Андре Тан, який став запрошеним зірковим експертом тижня, наприклад, упевнений: сімейні стосунки не повинні впливати на якість роботи.

"Моя найрідніша людина – хрещена мама. Про те, що вона померла, мені повідомили буквально за 10 хвилин до показу..." – згадав дизайнер.

Але він не міг скасувати шоу.

"І не влаштовував істерик, тому що розумів: зараз мені потрібно відпрацювати, показ повинен бути закінчений. І тільки після цього можна вирішувати особисті питання", – додав Андре.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Наслідувати приклад дизайнера поки що можуть не всі учасниці реаліті модельного. Деякі з них не змогли зібратися і якісно відпрацювати випробування після довгоочікуваної зустрічі з батьками.

Учасниці шоу "Супер Топ-модель по-українськи" (фото: прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан розповів, які спідниці модно носити цієї зими.

Раніше ми писали, що експерт шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розкрила всім дівчатам секрет вдалого фото.