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Боляче відпускати: "Холостячка" Огнєвіч розпрощалася з одним учасником, та прийняла іншого

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Субота 27 листопада 2021 09:48
Боляче відпускати: "Холостячка" Огнєвіч розпрощалася з одним учасником, та прийняла іншого Колаж РБК-Україна: хто покинув шоу "Холостячка 2" в 11 випуску, а хто - повернувся у проект
Автор: Володимир Костирін

Проект "Холостячка 2" за підсумками 11 випуску за рішенням головної героїні реаліті Злати Огнєвіч покинув черговий учасник, але кількість претендентів на серце співачки залишилося колишнім - так, на шоу відбувся несподіваний камбек.

Нинішній випуск був присвячений знайомству чоловіків з сім'єю артистки, і хоча рідним Злати дуже сподобався Макс Тарапата, саме його "холостячка" на Церемонії троянд відправила додому.

Потрібно сказати, що такий вердикт співачки шокував 32-річного бізнесмена - він зізнався, що у своїх мріях вже почав будувати майбутнє з Огнєвіч. Але, очевидно, артистка бачить себе в думках якраз з іншим чоловіком.

Артистка зазначила, що Макс справив на її маму дуже чудове враження, і сама вона відчуває, як хлопець "огортає її своєю увагою і турботою".

Боляче відпускати: &quot;Холостячка&quot; Огнєвіч розпрощалася з одним учасником, та прийняла іншого

Максим Тарапата йде з шоу "Холостячка 2", майже дійшовши до фіналу (фото: facebook.com/tarapata.maksym)

"Ти буквально кричиш про свою любов на кожному нашому побаченні. Я, на свій превеликий жаль, не зможу тобі дати те, що зможе зробити нас обох щасливими", - заявила Злата.

"Холостячка" також розповіла учаснику про "величезну вдячність та подяку за весь проведений час разом", і додала, що відпускати Тарапату їй "неймовірно боляче".

"З Максом у нас красива романтична історія. Я почала втягуватися в ці почуття. Але я чесно себе запитала: чи можу я дати йому те, що він чекає. Весь час бути разом - це означає 24 години на добу. Я не можу відповісти взаємністю", - резюмувала Огнєвіч.

Чоловік зазначив, що йому боляче дізнатися про таке рішення "холостячки", але "серцю не накажеш".

Боляче відпускати: &quot;Холостячка&quot; Огнєвіч розпрощалася з одним учасником, та прийняла іншого

Максим Тарапата покинув проект "Холостячка 2" в 11 випуску (фото: facebook.com/tarapata.maksym)

"Вона неймовірно прекрасна. Познайомитися і провести час з такою жінкою - це велике щастя. Вона заслуговує бути щасливою. Дуже красива історія, яку буду пам'ятати все життя", - ось так висловився Макс, залишаючи шоу.

У цьому ж випуску в проект повернувся психолог Роман Свечкоренко, якого Злата близько місяця тому попросила на вихід з можливістю камбека за умови, що чоловік повинен завершити шлюборозлучний процес до кінця.

Боляче відпускати: &quot;Холостячка&quot; Огнєвіч розпрощалася з одним учасником, та прийняла іншого

Роман Свечкоренко повернувся в проект "Холостячка 2", виконавши умову Злати (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Нагадаємо, що тоді учасник "погорів" на поліграфі, й Огнєвіч зізналася, що дійсно має симпатію до Романа, тому і надала шанс повернутися. Схоже, Свечкоренко встиг за пару кроків до фіналу залагодити всі сімейні питання, тепер офіційно не одружений, і знову кинувся в бій за серце "холостячки".

Боляче відпускати: &quot;Холостячка&quot; Огнєвіч розпрощалася з одним учасником, та прийняла іншого

У реаліті "Холостячка 2" за підсумками 11 випуску залишаються три учасники, і відбулося оновлення складу (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Відзначимо, що учаснику "Холостячки 2" Максиму Тарапаті найменше шансів давали шанувальники шоу на голосуванні на фан-сторінці.

А також астролог Аріна Артуровна, яка прийшла до висновку, що зі Златою Максу краще дружити.

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