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Олена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чого

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 14:17
Олена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чого Олена Кравець змінила образ для шоу Ліпсінк баттл на 1+1 (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Lite

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець візьме участь у Суперфіналі шоу Ліпсінк баттл.

Глядачі 1+1 в суботу, 17 квітня, побачать яскравий баттл, який розгориться між Кравець та її колегою по "Вечірнього Кварталу" Юрієм Ткачем.

Юрій, до слова, який потрапив до Суперфіналу завдяки влучній пародії на PSY і Тіну Кароль, на цей раз здивує всіх, "заліпсивши" кумира мільйонів - Billie Eilish.

У кольоровій перуці, з довгими накладними нігтями і в блакитних лінзах актор перетвориться до невпізнання.

Олена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чогоОлена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чого

Юрій Ткач в Суперфіналі Ліпсінк баттл (фото: прес-служба 1+1)

А ось його конкурентка Олена вперше на шоу приміряє чоловічий образ - легендарного актора і співака Адріано Челентано.

Олена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чогоОлена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чогоОлена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чогоОлена Кравець кардинально змінила образ: стало відомо - заради чого

Олена ткач в Суперфіналі Ліпсінк баттл (фото: прес-служба 1+1)

"З Оленою Кравець ми в одній команді "Вечірнього Кварталу" і я боюся програти, але це буде дружній баттл. А я на сцені втілю креативну, епатажну дівчинку Біллі Айліш. Я вже максимально цей образ розібрав по шматочках, ось цією наполегливістю і буду брати", - коментує свій виступ Ткач.

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець показала підрослих двійнят.

Також ми писали про те, що 18-річна дочка зірки "Кварталу 95" запалила відвертими знімками.

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