Голос країни 2021: кращі виступи четвертого ефіру 11 сезону шоу

У неділю, 14 лютого, відбувся четвертий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Тренери шоу називають цей сезон самим сильним.

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва з допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок в свою команду.

Дует Folk Ladies дружать ще з часів навчання в хорі "Верьовки". З того часу вони творять разом, і разом прийшли на Голос, щоб популяризувати українську пісню на сучасний манер. Дівчата продовжують шлях на проєкті в команді Винника.

Folk Ladies - "Ой, там на горі" (відео: YouTube)

Семенчук Роман прийшов на "Голос країни", щоб нарешті робити те, що йому дійсно подобається - співати на сцені. Він заспівав пісню "Leave a Light On" Тома Уокера і потрапив у команду Винника.

Роман Семенчук - "Leave a Light On" (відео: YouTube)

На сцену вийшов Віктор Нікіфоров, який вже був на Голосі в 7 сезоні в команді Бабкіна, але покинув проєкт на етапі батлів. Він виконав пісню "Самотня боса" Гайтани та потрапив у команду Тіни Кароль.

Віктор Нікіфоров - "Самотня боса" (відео: YouTube)

Смерека Андрій прийшов на Голос перемагати. Він виконав пісню "Твої гріхи" співачки Тіни Кароль. Це виступ так сподобалося Тіні Кароль, що вона вийшла заспівати з ним разом, але Андрій вибрав команду Монатіка.

Андрій Смерека - "Твої гріхи" (відео: YouTube)

Ірина Бояркіна (ERIA) вірить, що "Голос країни" розкриє її потенціал і вона нарешті зможе блищати на сцені сольно. Дівчина виконала пісню "Wicked game" гурту Him. Ірина потрапила в команду Монатіка.

Ірина Бояркіна (ERIA) - "Wicked game" (відео: YouTube)

На сцену вийшла екс-вокаліста гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер. Вона заспівала пісню "Mon mec a moi", і продовжить свою участь у шоу в команду Тіни Кароль.

Надія Мейхер - "Mon mec a moi" (відео: YouTube)