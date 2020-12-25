Холостяк 11: стало відомо, за чиє серце боротимуться українки (фото)

У реаліті-шоу Холостяк-11 українки боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова, який став новим героєм популярного романтичного проекту.

25 грудня ім'я цього щасливчика було оголошено в пост-шоу "Холостячка: життя після проекту" в ефірі телеканалу СТБ.

Новий головний Холостяк країни Михайло Заливако зізнався, що на проект вирішив піти, щоб знайти щире кохання.

"Те справжнє, за яким усі ганяються, але не всі можуть його знайти. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут я зустріну дівчину, з якою зможу пов’язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною", - упевнений він.

Холостяк 11: Михайло Заливако став новим героєм реаліті (фото: прес-служба СТБ)

Так, Михайло зазначає, що, незважаючи на успішний бізнес, в його житті не вистачає найважливішого - справжньої любові.

Він переконаний, що на проекті обов'язково зможе зустріти свою єдину і стосунки у пари складуться якнайкраще.

Заливако є засновником логістичної компанії, а крім бізнесу в його житті важливе місце займає спорт.

Він регулярно відвідує зал, любить екстрим і гори. Торік здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

"Я не уявляю свого життя без бізнесу. Він надає мені впевненості і загартовує мій характер. А спорт привчив мене до дисципліни, витримки і пунктуальності", - так описав себе новий герой проекту.

Холостяк 11: Михайло Заливако відправився на проект у пошуках справжньої любові (фото: прес-служба СТБ)

Стежити за історією зародження кохання на реаліті-шоу "Холостяк-11" глядачі зможуть навесні - прем'єра в ефірі СТБ відбудеться в березні 2021 року.

Раніше ми писали про те, як склалися стосунки Мішиної та Еллерта після проекту "Холостячка".

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