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Леся Нікітюк зізналася, кому належить її серце

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 08:55
Леся Нікітюк зізналася, кому належить її серце Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Лесю Нікітюк, яка нещодавно в спокусливому латексному костюмі показала ідеальну фігуру, запросили на побачення. Це сталося у другому сезоні Improv Live Show в рамках нової імпровізації акторів шоу. А після комічного скетчу Нікітюк зізналася, з ким із імпровізаторів вона зустрілася б на каву поза сценою.

Про це Леді Ле розповіла в коментарі журналістам Нового каналу.

"Моє серце належить Кості Трембовецькому. З ним би пішла на побачення. До речі, ми вже ходили. Жартую. Ця історія про побачення з Костею пішла з "Хто зверху?" Навіть є хештег #КостяіЛеся", - сказала зірка.

Леся Нікітюк зізналася, кому належить її серцеЛеся Нікітюк зізналася, кому належить її серце

Леся Нікітюк (фото: прес-служба Нового каналу)

Костя Трембовецький - холостяк, і цілком міг би стати кавалером зіркової красуні.

"Мене може підкорити дівчина, яка буде розумніша за мене. Бо розум - це найсексуальніше, що є в людях. 80 відсотків стосунків людей - це розмови. І як же круто, коли в них ти дізнаєшся щось нове, бачиш інший хід думок, і сам від того стаєш кращим", - говорить сам комік.

Чим Нікітюк не дама серця Трембовецькому? А, може, це не вигадана історія про побачення?

"Насправді, ми просто спілкуємося", - зізнається Леді Ле.

Також участь у Improv Live Show занурила ведучу в спогади.

"Чи були у мене невдалі побачення? Не було. Були невдалі стосунки", - посміхається вона.

Леся Нікітюк зізналася, кому належить її серце

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк шокувала фоловерів незвичайним знімком з улюбленцем.

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