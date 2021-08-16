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Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч покажуть незвідану Україну: коли і де дивитися

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Понеділок 16 серпня 2021 10:47
Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч покажуть незвідану Україну: коли і де дивитися Марія Мельник, Григорій Герман, Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Цього року Україна відзначає великий ювілей - 30 років незалежності. До свята відомі ТБ-ведучі вирушили в найвіддаленіші куточки країни, щоб розкрити факти, які протягом багатьох років були загадкою для нашого народу.

Вражаючу, але маловідому інформацію про нашу країну та українців, у святковому ефірі "Ранку з Україною" на каналі "Україна" відкриють Марія Мельник, Григорій Герман, Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч.

"Як живуть наші полярники під час експедицій до Антарктиди? За допомогою якого українського винаходу знімали стрічку "Титанік"? Хто з видатних українців очолює найбільші світові рейтинги? Все це та багато іншого наші глядачі дізнаються 24 серпня у святковому ефірі "Ранку з Україною", - коментує ведуча каналу Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч покажуть незвідану Україну: коли і де дивитися

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Крім того, ведучі розкажуть про унікальні та яскраві міста, в яких вже готові зустрічати українців і гостей країни.

Відомий мандрівник Анатолій Анатоліч поділиться цікавими історіями та фактами, з яким іноземці асоціюють нашу країну. Глядачі дізнаються, чим підкорює Україна представників інших національностей настільки, що вони вирішують стати її громадянами.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч покажуть незвідану Україну: коли і де дивитися

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Кулінарний експерт Григорій Герман віднайде унікальні українські продукти, з яких приготує святкові страви та пригостить відомих шеф-кухарів. А глядачі дізнаються, як експерти оцінять страви з оригінальних компонентів.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч покажуть незвідану Україну: коли і де дивитися

Григорій Герман (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Ще телезірки покажуть нові технології і відкриття, якими користуються у всьому світі і, звичайно ж, "познайомлять" з людьми, які підкорюють світові рейтинги і задають тренди.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч покажуть незвідану Україну: коли і де дивитися

Марія Мельник (фото: instagram.com/mariia_melnik)

Мельник і Герман вийдуть на мальовничі майданчики, щоб зарядити українців відмінним настроєм і подарувати їм улюблені пісні.

А компанію їм, до речі, складуть популярні артисти, які стояли біля витоків вітчизняного шоу-бізнесу: група "Океан Ельзи" і Наталія Могилевська.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч покажуть незвідану Україну: коли і де дивитися

Марія Мельник, Григорій Герман, Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, нещодавно стали відомі імена нових суддів "найспівочішого" шоу.

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