Маша Єфросиніна зробила цікаве зізнання про своє дитинство: якби хтось дізнався…

Маша Єфросиніна розповіла, хто розгледів її талант до вивчення англійської мови

Знаменита українська ведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно розсекретила свою вагу і зробила зізнання про пластику, розповіла про свою улюблену викладачку англійської мови, якій би вона хотіла вклонитися.

"Учителька англійської мови Вікторія Григорівна побачила, що вивчення її предмету в мене виходить найкраще. Тоді я навчалася у п’ятому класі. Вміла швидко запам’ятовувати слова й тим самим збагачувала свою лексику. Вдячна, що Вікторія Григорівна розгледіла мій талант і запропонувала вивчати мову додатково", - розповіла телезірка за лаштунками шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі.

Маша Єфросиніна (фото: прес-служба Нового каналу)

Марія розповідає, що на той час у її батьків не було змоги оплачувати репетиторство. Та й у радянські роки така діяльність була заборонена.

"Думаю, якби хтось дізнався, що зі мною займаються індивідуально, то "влетіло" б учителю. За навчання Вікторія Григорівна брала копійки. В неї просто було велике бажання допомогти розвинути мої вміння. З п’ятого по одинадцятий клас я займалася щотижня. Здобуті знання допомогали мені перемагати на олімпіадах. Більше того, завдяки досконалій англійській я вступила в університет імені Тараса Шевченка", - підкреслила Єфросиніна.

Телеведуча зізнається, що зараз вона дуже хотіла б подякувати вчительці та вклонитися їй. Але, на жаль, її вже немає серед живих...

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна у повністю прозорій сукні за 14 300 грн розбурхала спокусливими танцями.