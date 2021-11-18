Настя Каменських вражає елегантним образом у стилі спорт-шик (фото)

Розслаблений силует диктує свободу руху та самовираження, а елегантне пір’ячко розставляє стильні акценти в образі.

Таким чином співачка створила по-справжньому сучасний і неординарний мікс спорту та шику.

Б’юті-образ зірки вражає своєю елегантністю. Акцентом у макіяжі стали звабливі червоні губи, а висока зачіска з випущеними пасмами ідеально завершує цей ансамбль.

Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також Настя поділилась своїми думками щодо учасників нового випуску "Маски".

"Мені здається, що цього разу половина зірок у масках - це класні вокалісти, а інша половина - знаменитості інших професій, які вміють співати, але вони не є співаками. Остаточних версій, що в тому чи іншому образі приховується конкретний артист, у нас ще немає. Ми ще придивляємось, це дуже важко, потрібно звертати увагу на кожну найменшу деталь. Але в цьому ефірі ми вже зможемо поставити учасникам більше запитань, що, сподіваюсь, допоможе нам наблизитись до розгадки. Припущення в мене є, але зараз відкривати карти не буду", - зазначила Каменських.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)