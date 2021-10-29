ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 12:50
Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Юлія Бойко

Суперзірка Настя Каменських не втомлюється вражати своїми нарядами і гарячими формами. Ось і нещодавно артистка продемонструвала трендовий образ з сукнею на шнурівці.

У помаранчевій сукні-жакеті корсетного формату, яка спереду затягується контрастною чорною шнурівкою і ефектно підкреслює шикарне декольте співачки, Настя з'явилася в ефірі шоу "Маска" на каналі "Україна".

Відзначимо, що такі жакети в різних проявах і формах - тренд цього сезону, а в образі NK він перетворився в силуетне міні-плаття.

Доповнюють вбрання елегантні босоніжки на тонких ремінцях і стильні золоті прикраси.

Здивує глядачів другого випуски "Маски" Настя і новою зачіскою - класичним боб-каре.

Завершують цей стильний образ виразні очі з помаранчевим відтінком на повіках.

Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоуНастя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу

Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")

А ще на знімальному майданчику співачка розкрила свою стратегію вгадування знаменитостей під масками в новому сезоні телепроекту.

"Вся країна захоплено спостерігала за першим сезоном. Це шоу нового покоління, де не просто демонструються таланти, А цікаво стежити, відгадувати і нарешті дізнатися, хто ж сховався в тих костюмах. Наші глядачі - теж детективи. Всі мої знайомі, вся моя сім'я кожну секунду мене допитувала - хто під цією маскою, хто під тією. Цього разу учасники заплутують нас ще більше. Тому я змінила тактику - буду звертати увагу на ще більше деталей і підказок", - зазначила зірковий детектив шоу.

Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоуНастя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоуНастя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Каменських заговорила про умови артистів і злила в мережу приватне відео.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців
Facebook змінює назву на Meta: що зміниться для українців