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Оля Полякова та Тіна Кароль вперше зустрілися після скандалу: обмінялися люб'язностями

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 21:03
Оля Полякова та Тіна Кароль вперше зустрілися після скандалу: обмінялися люб'язностями Оля Полякова та Тіна Кароль (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Оля Полякова та Тіна Кароль вперше зустрілися після гучного скандалу і обмінялися люб'язностями.

Це сталося в ефірі пародійного телешоу "Ліпсінк Батл", у якому відомі особистості перевтілюються і співають пісні популярних артистів.

В одному з номерів випуску гімнастка і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова перевтілилася в Полякову і виконала її хіт "Королева ночи". А потім на сцену вийшла сама поп-зірка, що стало повною несподіванкою для публіки і ведучих шоу - Тіни Кароль та Потапа.

Оля вийшла під кінець пародії, палко вітала Різатдінову і заявила, що всерйоз подумує над тим, щоб взяти Анну в свою концертну команду.

Потап на правах ведучого запропонував артисткам, Олі Полякової і Тіні Кароль, якось прокоментувати скандал між ними, за розвитком якого спостерігає вся країна.

Зустрівшись на одній сцені, співачки обмінялися люб'язностями як ні в чому не бувало. Тіна Кароль представила Олю як "сексуальну і неповторну діву ночі".

"Хочете між нами ліпсінк баттл? Не дочекаєтеся!" - додала Кароль.

"Знаєш, Тіна, я думаю, для наших з тобою баттлів потрібно знімати окреме шоу. Нас і так з тобою занадто багато, тому давай краще приділимо ефірний час іншим артистам і будемо насолоджуватися їх талантами", - відповіла на слова своєї "скандальної" колеги Полякова.

Оля Полякова та Тіна Кароль зустрілися в ефірі "Ліпсінк Батл"

Раніше ми писали, що Оля Полякова і Настя Каменських злилися в поцілунку на камеру.

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