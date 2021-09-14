Організатори "Маски" показали найважчого учасника шоу

Художниця з костюмів Леся Патока розповіла за лаштунками шоу, у чому його особливості та з якими труднощами зіткнулись майстри створюючи маску.

У чому фішка Грифона?

Грифон став одним із перших персонажів, яких майстри розробляли для другого сезону. І на його створення було покладено величезну кількість сил і часу. Але результат того вартий.

"Над Грифоном ми працювали дуже довго і старанно! Можу з упевненістю сказати, що це один із найскладніших і кропітких персонажів у створенні за два сезони шоу! Наприклад, тільки на розробку крил пішло 1,5 місяці, а все тому що кожне пір'ячко було вирізано нашими феями, пофарбовано і тоноване вручну. Там 5 різних розмірів пір'я, яке потім клеїлось на каркас. А покриття крил є і спереду, і ззаду!" - поділилась Патока.



До того ж масштаби Грифона просто вражають: зріст героя досягає 2,6 метрів, розмах крил - 3 метри, стопа - 90 сантиметрів. А загальна вага унікальної маски - 20 кілограмів! Але і на цьому художники не зупинились. Леся разом із майстрами обдарували персонажа унікальними кольорами, які максимально наближають його до легенди.

"Маску ми зробили у бронзовому кольорі, з вкрапленнями бірюзи, адже це міфічна істота, у якої нижня частина - від лева, а верхня - від яструба. Багато елементів костюма їхали до нас із Азії, наприклад, унікальна бронзова шкіра, яку ми не змогли знайти в Україні, і різні золоті деталі. Також ми хотіли замовити скарабеїв, але вони виявились занадто маленького розміру, тому нам довелось ліпити їх власноруч зі спеціальної глини і фарбувати. Далі ці елементи прикрасили руно і руки маски", - каже художниця.

Ще однією особливістю героя стануть ноги, оригінальну мускулатуру яких, майстри теж створювали власноруч.

"Для того, щоб зробити Грифону "котячі лапи", нам потрібно було змінити фізіологічну структуру ноги людини, додавши об’єм стегна вперед, а гомілки - назад. Тому ми зробили спеціальні штани з такою мускулатурою. Так, зірка спочатку одягає їх, а вже потім всі інші частини костюма. А ще Грифон найскладніший в одяганні. Тому що у героя найбільша кількість елементів - 12 штук, які потрібно одягати в певній послідовності", - додала вона.

Грифон у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")