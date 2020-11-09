Саніна довела Чапкіса до сліз в прямому ефірі "Танців з зірками" (відео)

Номер Юлії Саніної розтопив серце суддів

Одинадцятий ефір шоу "Танці з зірками" пройшов у неділю та одним з найбільш зворушливих номерів на паркеті цього вечора став ніжний контемпорарі, який Юлія Саніна станцювала зі своїм батьком Олександром. Судді були настільки зворушені, що суддя проєкту Григорій Чапкіс навіть заплакав.

Українська артистка і солістка The HARDKISS Юлія Саніна обрала для танцю пісню своєї групи "Серце". В кінці виступу зал став скандувати "Браво!".

"Я одна в сім'ї і, можна сказати, що я татова донька. Ми з татом в дитинстві об'їздили багато музичних конкурсів. Він завжди мене сам заплітав, одягав, знімав мене на камеру ... Мої батьки завжди вірили в мене, в мою групу, в мого чоловіка. Вони ніби знали, що все буде саме так, все буде добре", - поділилася зі сльозами на очах співачка.

Танець батька і доньки був не тільки високого рівня підготовки, але також і дуже зворушливим. Настільки зворушливим, що Григорій Чапкіс навіть не стримав сліз. За танець артистка отримала 39 балів від суддів проєкту.

"Ви продемонстрували таку любов. Це був не танець, це була розповідь, театр! У мене серце виривалося, я навіть не бачив танцю", - зазначив 90-річний Григорій Чапкіс.

Юлія Саніна довела Григорія Чапкіса до сліз в прямому ефірі

Нагадаємо, що раніше Надія Мейхер на "Танцях з зірками 2020" вперше показала дочок. У співачки є ще 18-річний син Ігор, але в залі його не було, він дивився шоу по телевізору.

Ми також писали про те, що Санта Дімопулос зробила зізнання про партнера Надії Мейхер на "Танцях з зірками 2020".