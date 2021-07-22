Став відомий склад першої зоряної команди в шоу "Маскарад"

Почалися зйомки другого сезону шоу "Маскарад", де зірки шоу-бізнесу, спорту, кіно і телебачення, ховаючись за образами фантастичних героїв, демонструють приховані таланти. Вони танцюють, стрибають на батуті, займаються акробатикою і показують інші здібності.

У шоу братимуть участь дві зіркові команди. При цьому стали відомі імена зірок з першої трійки - це телеведуча Маша Єфросиніна, вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна і гуморист Юрій Ткач, який став капітаном команди.

Склад першої зоряної команди в шоу "Маскарад" (фото: прес-служба 1+1)

"Я з нетерпінням чекаю старт шоу, минулого року я була в ролі Дракоші, а зараз хочу подивитися на "Маскарад", з іншого боку", - зазначила Саніна.

Маша Єфросиніна заявила, що у них дуже сильна команда і вони придумали стратегію, яка повинна їх привести до перемоги.

Склад першої зоряної команди в шоу "Маскарад" (фото: прес-служба 1+1)

Зазначимо, що за право першими відкрити артиста, який ховається в костюмі, команди змагатимуться в конкурсі "Ліпсінк батл".

Хто із зірок займе місце в команді конкурентів, стане відомо найближчим часом.