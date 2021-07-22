Стали відомі імена нових зірок шоу "Співають всі!": серед них - "раптовий" кумир молоді

21 серпня відбудеться прем'єра нового грандіозного шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now. Його "фішкою" стане те, що долі учасників будуть вирішувати одразу 100 суддів.

І ось стала відома нова "зіркова десятка" суддів, від яких залежатиме доля учасників шоу каналу "Україна". Хто серед них - читайте у нашому матеріалі нижче.

Молодий і прогресивний артист WELLBOY, який хітом "Гуси" підкорює європейські чарти, запевняє – заради мистецтва і музики він готовий підтримувати кожного учасника проєкту каналу "Україна", але є одна хитрість, якою можна на 100% підкорити серце музиканта.

"Я постійно буду тиснути на кнопку! Мені подобається, коли люди співають, причому немає різниці, що саме. Музика – різножанрова, і кожен може слухати те, що йому подобається. Ми живемо в епоху абсолютної мультикультурності. Хтось знаходить прикол у року, а хтось – у попі, але, якщо почую україномовну пісню, натисну на кнопку двічі", – поділився WELLBOY.

Фото: WELLBOY (прес-служба каналу "Україна")

Відомий співак Олександр Кривошапко вважає себе суворим суддею, але виключно в спеціалізованих вокальних конкурсах.

"Шоу "Співають всі!" – це більш широкий букет параметрів учасників, які можна оцінювати. Тому не завжди моя суворість тут доречна. Я звертатиму увагу на артистизм, душу та історію людини", - каже він.

Фото: Олександр Кривошапко (прес-служба каналу "Україна")

Співачка МЯТА обіцяє бути справедливою і допомагати талантам знайти правильний шлях.

"Буду спрямовувати учасників у правильне русло. Впевнена, що будуть люди, які дійсно хочуть стати артистами, а друга категорія буде думати, що хоче співати, і на цьому все. Може, це трохи суворо, але це потрібно пройти, щоб зрозуміти свою подальшу долю", - ділиться вона.

Фото: МЯТА (прес-служба каналу "Україна")

Екс-учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка VIKTORIA готова підтримувати всіх і навіть поділиться цінними порадами. Але головне для судді – не зачепити почуття артистів-початківців. Всі експерти обіцяють з трепетом ставитися до учасників, адже знайти сили заспівати перед зірковою "сотнею" зможе далеко не кожен.

Фото: VIKTORIA (прес-служба каналу "Україна")

"У моєму житті було небагато конкурсів, в основному танцювальні, і ті ще в шкільні роки. Мені здається, це дуже складно. Раніше я була недостатньо впевнена у своїх силах, а, чуючи певну кількість разів слово "ні", дуже складно зібратися і сказати "так", насамперед собі. Тому для мене людина, яка пройшла всі етапи підготовки до кастингу, вже герой, і їй потрібно віддати свій голос!" – поділилася Dj NANA.

Фото: Dj NANA (прес-служба каналу "Україна")

Артистка Nino Basilaya вперше сидить в суддівському кріслі, але зізнається – виступ на такій сцені став би для неї викликом.

"Я уявити не можу, яке хвилювання відчувають учасники! Навіть ставила собі питання – чи змогла б я вийти на сцену шоу, де мене оцінюватимуть 100 артистів? Але я люблю експерименти! Розумію, тут потрібно підкорити всіх однією хвилею. Це складно, але дуже цікаво!" - говорить Ніно.

Фото: Nino Basilaya (прес-служба каналу "Україна")

Співачка і зірка Playboy СолоХа зізнається – не роздумуючи погодилась брати участь у шоу, а одним з поштовхів до такого рішення стала атмосфера проєкту: закулісні інтриги, дух змагань і можливість дати свою оцінку і частку критики.

Фото: СолоХа (прес-служба каналу "Україна")

Народна артистка України Оксана Пекун раніше встигла познайомитися з іншими версіями шоу, тому запевняє – такого не вистачало в нашій країні.

"Такі шоу, як "Співають всі!", дуже потрібні Україні! Вони дарують позитивні емоції і розвивають українську культуру, крім того, ми можемо згадати дуже красиві пісні і насолодитися оригінальним виконанням", – поділилась Оксана.

Фото: Оксана Пекун (прес-служба каналу "Україна")

Приєднався до проєкту і гурт NZK, учасники якого сподіваються відкрити нових артистів і навіть готові підтримати їх творчими колабораціями.

"Ми не просто здивовані, ми щасливі від того, що причетні до такого великого проєкту! Такий класний калейдоскоп подій, величезна команда професіоналів різних поколінь і представників різних музичних культур, приголомшлива дружня обстановка. Шоу не просто розкриває таланти, воно створює нові проєкти, які, можливо, незабаром порадують слухачів", – коментує учасник NZK Вася NAPILNIK.

Фото: NZK (прес-служба каналу "Україна")

Не виключає можливості творчого співробітництва з виконавцями й учасник гурту "АВІАТОР" Дмитро Тодорюк.

"За останні два роки ми випустили два дуети. Хоч поки не плануємо нові колаби, проте все може змінити ймовірний осінній локдаун: можливо, як і минулого разу, ми знову переглянемо цю ідею", - каже він.

Фото: Дмитро Тодорюк (прес-служба каналу "Україна")