Стали відомі найулюбленіші серед українців ТБ-шоу
Шоу "Маска" на каналі "Україна" стало найпопулярнішим телепроєктом, який дивилися українські глядачі в 2021 році.
Які ще проєкти дивилися українці минулого року - читайте в нашому матеріалі нижче.
Так, лідерами минулого року окрім двох сезонів "Маски" стали також: народне співоче шоу "Співають всі", кастинг другого сезону якого триває зараз, проєкт до 30 річниці здобуття Незалежності "З Днем народження, Україно!", святкові концерти "Незалежність в нашій ДНК. День народження країни" і "Музична платформа".
А матч національних збірних України та Англії на Євро 2020 встановив абсолютний рекорд по перегляду за всіма основними аудиторіями серед усіх програм у 2021 році.
Шоу "Маска" побило рекорди
Цей проєкт за форматом світового бестселера The Masked Singer стартував в ефірі каналу "Україна" у січні.
Перший сезон став абсолютним рекордсменом серед великих праймових шоу - його переглянули 14,5 млн українців.
Крім того, найкращим розважальним шоу новорічної ночі став масштабний проєкт "Новорічна Маска".
Популярні серіали і фільми на ТБ
Серед фільмів і телесеріалів, покази яких били рекорди на каналі, варто відзначити комедію-квест "Де гроші" з Адою Роговцевою та Михайлом Хомою (DZIDZIO) у головних ролях і серіал "Жіночий лікар-5".
Трейлер фільму "Де гроші"
До топу прем’єрних серіалів року також увійшли:
- "Я заберу твою сім'ю"
- "Мертві лілії"
- "Клятва лікаря"
- "Таємне кохання. Повернення"
- "Добра душа"
- "Діамантова корона"
- "Згадати себе"
- "Намалюй мені маму"
- "Формула щастя"
- "Топтун"
- "Люся Інтерн"
- "Дитячий охоронець"
Раніше ми розказували, хто переміг у телеконкурсі "Україна має талант" та довів глядачів до сліз.