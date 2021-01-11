Стало відомо, чи відбудеться Євробачення 2021: організатори зробили заяву

Євробачення 2021 відбудеться в цьому році, незважаючи на пандемію коронавірусу, яка відправила на карантин більшу частину планети.

Про це розповів відомий англійський актор і коментатор конкурсу Грем Нортон, повідомляє BBC News.

Він зазначив, що міжнародний пісенний захід "безумовно відбудеться" у звичному "конкурсному" форматі.

Організатори конкурсу, до речі, підтвердили слова Нортона.

"Ми можемо підтвердити, що Євробачення обов'язково відбудеться в цьому році", - сказали представники заходу у коментарі BBC, але при цьому додали, що "заздалегідь записані виступи можуть використовуватися, якщо артисти не зможуть приїхати в Роттердам або відправляться на самоізоляцію по прибуттю в Нідерланди".

Для записаних номерів будуть визначені конкретні і строгі правила, наприклад, "запис буде відбуватися в реальному часі (як це було б на конкурсі) без внесення яких-небудь змін в вокал або будь-яку частину самого виступу після запису".

До речі, той же Нортон раніше в інтерв'ю американській радіостанції Sirius XM висловив сумнів у тому, що Євробачення 2021 "пройде на стадіоні з 20 тисячами глядачів".

Нагадаємо, що Євробачення 2021 відбудеться 22 травня.

Україну на конкурсі буде представляти група Go_A, яка, до слова, круто переспівала головний хіт Вєрки Сердючки у рамках минулого конкурсу.

Go_A - Dancing Lasha Tumbai