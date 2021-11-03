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Хто стане наступним "Холостяком" в 12 сезоні: розсекречено ім'я нового героя (фото)

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Середа 03 листопада 2021 08:02
Хто стане наступним "Холостяком" в 12 сезоні: розсекречено ім'я нового героя (фото) Фото: у мережі розсекретили ім'я героя Холостяк 12 (прес-служба СТБ)
Автор: Володимир Костирін

Наступним головним героєм романтичного проекту "Холостяк" 12 сезон може стати актор і підприємець Олександр Топольський, який проживає в США. Саме його "засікли" з ведучими на зйомках першої вечірки нового реаліті.

Першою розсекретила інформацію блогер Вікторія Сироклін у своєму YouTube-каналі.

Дівчина ж, своєю чергою, отримала відомості від учасників зйомки, і сама бачила бекстейдж.

Ведучий проекту Григорій Решетняк днями розповідав у мережі про старт знімального процесу 12-го сезону, а точніше вечірки на 1-й серії. Там-то і "засвітився" новий головний "холостяк".

Хто стане наступним &quot;Холостяком&quot; в 12 сезоні: розсекречено ім'я нового героя (фото)

Новим "Холостяком" може стати львів'янин, актор і підприємець із США Олександр Топольський (фото: instagram.com/holostyachka__stb)

32-річний Олександр Топольський, уродженець Львова, зараз живе і працює в Лос-Анджелесі. У своєму акаунті в Instagram, який вже закритий, він вказав рід занять - підприємництво, здача в оренду дорогих апартаментів, а також продаж девайсів для дезінфекції.

Хто стане наступним &quot;Холостяком&quot; в 12 сезоні: розсекречено ім'я нового героя (фото)

Олександр Топольський вже закрив свій аккаунт в Instagram (фото: скріншот instagram.com)

У Штатах Топольський також займається модельною та акторською діяльністю - він знімався в рекламних роликах, фільмах і навіть у відомих музичних кліпах (наприклад, на YouTube кліп Fifth Harmony - Worth It ft. Kid Ink з його участю зібрав вже понад 2 мільярдів переглядів!)

Хто стане наступним &quot;Холостяком&quot; в 12 сезоні: розсекречено ім'я нового героя (фото)

Олександр Топольський у кліпі (фото: скріншот youtube.com)

Також він володіє бойовими мистецтвами (займався карате і боксом), захоплюється катанням на сноуборді, лижним спортом, футболом і плаванням.

На відміну від героя минулого сезону Михайла Заливаки, який в мережі публікував багато знімків з котами, цей "холостяк", очевидно, більше любить собак.

Варто звернути увагу, що офіційне оголошення імені героя реаліті може бути на останньому пост-шоу "Холостячки" зі Златою Огнєвіч, як це робили й у минулому сезоні проекту. Вийде новий сезон "Холостяка" на каналі СТБ в березні 2022 року.

Хто стане наступним &quot;Холостяком&quot; в 12 сезоні: розсекречено ім'я нового героя (фото)

Олександр Топольський (фото: twitter.com/alextopolsky)

Втім, зазначає Сироклін, інформація про Топольського "в принципі не ховається" - вже зараз з ним створюють фан-сторінки в Instagram, і учасниця минулого "Холостяка" Розалі опублікувала у себе в мережі скріншот з такою сторінкою.

Відео: блогер розсекретила ім'я "Холостяка-12"

Нагадаємо, раніше учасник "Холостячки 2" проговорився, які насправді стосунки у "Холостяка 11" Заливаки і Богдан.

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