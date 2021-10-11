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Танці з зірками 2021: хто покинув шостий ефір

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Понеділок 11 жовтня 2021 00:33
Танці з зірками 2021: хто покинув шостий ефір Фото: Танці з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

"Танці з зірками 2021" тривають. Сьогодні, 10 жовтня, відбувся шостий ефір шоу. На цьому тижні паркет повинні були покинули дві пари. Lida Lee і Олексій Базела отримали найменше голосів від телеглядачів і покинули проєкт.

Також суддям довелося вибирати з двох пар, які залишилися в зоні ризику: Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Олександра Зарицька та Юрій Мєшков. Але вони вирішили нікого з них не виганяти.

На цьому тижні був "Вечір кумирів". Учасників традиційно оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Крім того, сьогодні спеціальним запрошеним гостем стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка раніше також танцювала на паркеті шоу і посіла друге місце.

Танці з зірками 2021: хто покинув шостий ефір

Турнірна таблиця шостого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Кращі виступи 6 ефіру

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали контемп під пісню Сергія Бабкіна - "Забери".

Артур Логай і Анна Кареліна - Контемп (відео: YouTube)

Дмитро Каднай і Аліна Лі виконали на паркеті проєкту бродвейський джаз під пісню Elton John - I'm Still Standing.

Дмитро Каднай і Аліна Лі - Бродвейський джаз (відео: YouTube)

Lida Lee і Олексій Базела виконали пасодобль під пісню Тіни Кароль - "Выше облаков".

Lida Lee та Олексій Базела - Пасодобль (відео: YouTube)

Нагадаємо, Євгенія Власова на "Танцях з зірками 2021" намагається викладатися по повній. Відома українська співачка потрапила в незвичайну ситуацію через проєкт.

Ми також писали про те, що Ілона Гвоздьова різко відповіла на образи MELOVIN і його партнерки Єлизавети Русиної. Відома танцівниця заявила, що партнерці співака не вистачає професіоналізму.

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