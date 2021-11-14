Танці з зірками 2021: хто не пройшов у півфінал

"Танці із зірками 2021" ще на крок ближче до суперфіналу. Сьогодні, 14 листопада, відбувся одинадцятий ефір шоу, а саме чвертьфінал. Цього тижня найменше голосів телеглядачів набрали співак Дмитро Каднай та його партнерка Аліна Лі. Пара залишила шоу за два кроки від суперфіналу.

Детальніше про 11 ефір проєкту - читайте в нашому матеріалі нижче .

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Запрошеним гостем став відомий український співак Дмитро Монатік, під пісні якого сьогодні виступали учасники шоу.

Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та Анна Кареліна.

Турнірна таблиця одинадцятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

У цьому ефірі учасники танцювали з суддями проєкту. Ведучими на балконі були Маша Єфросиніна і Володимир Дантес.

Кращі виступи 11 ефіру

Артур Логай, Анна Кареліна і Катерина Кухар виконали сальсу під пісню MONATIK - "Каждый раз".

Артур Логай, Анна Кареліна та Катерина Кухар - Сальса (відео: YouTube)

Костянтин Войтенко, Роксолана Маланчук і MONATIK виконали хіп-хоп під пісню MONATIK - "Кружит".

Костянтин Войтенко, Роксолана Маланчук і MONATIK - хіп-хоп (відео: YouTube)

Дмитро Каднай, Аліна Лі і Влад Яма виконали танго під пісню MONATIK - Vitamin D.

Дмитро Каднай, Аліна Лі і Влад Яма - Танго (відео: YouTube)