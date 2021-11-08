Танці з зірками 2021: хто вилетів з шоу за крок до чвертьфіналу

"Танці із зірками 2021" наближаються до чвертьфіналу. Сьогодні, 7 листопада, відбувся десятий ефір шоу. Цього тижня дві пари - Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, і Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук набрали найменше голосів телеглядачів, тож танцювали "танець за життя". Судді залишили на проекті Костантіна Войтенко та Роксолану Маланчук. Таким чином шоу залишили Олександра Заріцька та Юрій Мєшков.

Детальніше про 10 ефірі проєкту - читайте в нашому матеріалі нижче .

Учасників традиційно оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Найбільше балів від суддів отримали Дмитро Каднай та його партнерка Аліна Лі.

Турнірна таблиця десятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

У цьому ефірі учасники танцювали зі своїми близькими. Також, вперше в цьому сезоні, учасники виконали по 2 танці. Ведучою на балконі була Маша Єфросиніна.

Кращі виступи 10 ефіру

Артур Логай з дружиною, синами та Анною Кареліною в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали Фрістайл під пісню Ріапобой - "Кохання".

Артур Логай з дружиною і синами і Анна Кареліна - Фрістайл (відео: YouTube)

Дмитро Каднай, його батько і Аліна Лі виконали чарльстон під пісню Bang Bang.

Дмитро Каднай, його батько і Аліна Лі - Чарльстон (відео: YouTube)