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Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 6 ефіру

Новость на русском → Неділя 04 жовтня 2020 12:21
Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 6 ефіру Танці з зірками (фото: прес-служба)
Автор: Анна Кисельова

Букмекери обрали одночасно двох "антилідерів" проекту

уЛегендарне шоу Танці з зірками у 6-му ефірі покине один з двох зіркових учасників. Букмекери вважають, що вибути з проєкту повинен хтось з чоловічої половини знаменитостей. Так, фахівці, проаналізувавши успіхи та оцінки всіх учасників, склали таблицю ймовірних "невдах" 6-го ефіру танцювального шоу. Хто покине ефір від 4 жовтня – читайте нижче.

Як повідомляє популярна букмекерська контора Favorit, найнижчі шанси на перемогу у Сергія Танчинця. Другим в антирейтингу йде Позитив. У них коефіцієнт на виліт однаковий – 3.5.

Коефіцієнти ставок на вибування з 6-го ефіру Танців з зірками:

  • Сергій Танчинець: Так 3.5;
  • Позитив: Так 3.5;
  • Ольга Фреймут: Так 6.0;
  • Сергій Мельник: Так 6.0;
  • Тарас Цимбалюк: Так 6.0;
  • Дар'я Петрожицька: Так 7.0;
  • Олег Винник: Так 20.0;
  • Юлія Саніна: Так 20.0;
  • Санта Дімопулос: Так 35.0;
  • Надія Мейхер: Так 35.0.

Варто відзначити, що вибування з проєкту Сергію Танчинцю прогнозували й на минулий ефір, однак знаменитості вдалося втриматися на паркеті. Також ми писали, що Позитив і в 5-му ефірі опинився на межі вибування з проєкту, так що, можливо, цієї неділі артист дійсно покине танцювальний майданчик.

Раніше букмекери давали правдивий прогноз по вибуванню артистів з проєкту. Як і говорили експерти, паркет легендарного шоу Танці з зірками покинула Alyona Alyona.

Раніше ми публікували топ-5 затятих конфліктів суддів і учасників Танців з зірками.

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