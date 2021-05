Українцям покажуть унікальне шоу талантів: у чому його "фішка"

Уже скоро українці зможуть побачити на своїх ТБ-екранах унікальне музичне талант-шоу - адаптацію грандіозного проєкту за всесвітньо відомим форматом All Together Now.

Що відомо про шоу і які його правила?

Розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, у якій виходитиме це музичне шоу.



Згідно з правилами проєкту, учасники виходять на сцену, аби вразити своїм співочим талантом унікальне журі, яке налічує 100 музичних експертів - це українські артисти, яких знає уся країна.

Завдання учасника - виконати обрану композицію так, щоб якомога більше членів журі встали та співали разом з ним. Що більше людей долучаться до виконання пісні, то більше шансів у конкурсанта пройти у фінал шоу та позмагатися за перемогу.

"Ми знову беремося за цілком нову для українського глядача і не менш масштабну історію. Формат All Together Now унікальний як за видовищністю та емоційною напругою, так і за своїми правилами. Вперше на вітчизняному телебаченні талант учасників оцінюватимуть відразу сто членів журі. Це буде, дійсно, народний проєкт", - кажуть автори шоу на каналі "Україна".

Як стати учасником шоу?

Зараз триває кастинг вокалістів нового проєкту. Для участі в шоу не обов’язково бути професійним співаком або мати досвід виступів на сцені. Співати конкурсанти можуть у будь-кому жанрі, самостійно або у складі вокального колективу.

Правда, брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.