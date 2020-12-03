Ці 10 продуктів допоможуть позбутися від целюліту

Як позбавиться від целюліту (фото: freepik)

Позбутися целюліту дуже складно, але цілком реально. Кожна жінка, у якої він є, мріє позбавитися від апельсинової кірки. Багато хто витрачає купу грошей на спеціальні масажі, чарівні мазі, заняття в залі.

Але дієтологи запевняють, що правильним харчуванням можна домогтися не менш приголомшливого результату, пише medikforum.

Щоб здійснити мрію про гладку шкіру в проблемних місцях, доведеться забути про фаст-фуд, значно скоротити прості вуглеводи та шкідливі жири. А налягати варто на білок.

Яйця

Крім наявності білка, яйця містять речовини, що сприяють правильній роботі головного мозку. У продукті є сірка, вітамін Е. Ці властивості сприяють красі, виведенню токсинів, уповільнення процесу старіння.

Нежирна яловичина

Таке м'ясо має дуже багатий склад. Тут крім білків багато заліза і лінолієвої кислоти. Це допоможе зруйнувати жирові сполуки.

Цитрусові

Апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони - фрукти, допомагають позбавлятися від целюліту. Завдяки наявності вітаміну С шкіра стає більш гладкою та еластичною.

Спаржа

Цей продукт допоможе не тільки позбутися від неестетичної кірки, але й поліпшить роботу судин - зміцнить стінки вен, артерій, капілярів.

Цибуля

В цибулі є вітаміни С і Е, сірка, а ці елементи відмінно допомагають у розщепленні жирів. А відповідно, усувають апельсинову кірку.

Горіхи

Мигдаль, волоські, кешью, арахіс, макадамія - все це однозначно корисно для фігури і здоров'я в цілому. Горіхи дозволяють захистити організм від атеросклерозу, а також боротися з ненависними проблемами зі шкірою.

Сухофрукти

Сухофрукти містять трохи більше цукру, ніж звичайні, сирі фрукти. Але це вкрай корисно для обміну речовин завдяки клітковині, солей калію, цинку.

Кисломолочні продукти

Кальцій у складі цих продуктів допомагає робити міцніше опорно-руховий апарат. А лінолева кислота дозволить спалити більше жиру. Варто вибирати продукти середньої жирності - знежирені або занадто жирні не підходять.

Жирна риба

А ось риба в раціоні у вашому меню бути жирною, якщо хочете усунути целюліт. Форель, сардини, сьомга та інші типи допомагають боротися з ненависними нерівностями на стегнах і животі.

Раніше ми писали, яка звичка призводить до появи целюліту.