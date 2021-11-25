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Всього 2 продукти: ефективна маска, яка поверне здоров'я і силу вашому волоссю

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Четвер 25 листопада 2021 08:32
Всього 2 продукти: ефективна маска, яка поверне здоров'я і силу вашому волоссю Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Глина має ряд корисних властивостей, вона багата мінералами, які допомагають впоратися з багатьма проблемами волосся і шкіри голови.

На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram був опублікований суперефективний домашній рецепт маски для росту і густоти волосся.

Глина позитивно впливає на цибулини, живить і зміцнює коріння волосся. Маски для волосся з глиною допомагають регулювати роботу сальних залоз, надають волоссю об'єм, допомагають скоротити випадання і ламкість волосся.

Кремній - є основою будь-якої глини (приблизно 45% від загального складу). Цей мінерал дуже корисний для здоров'я і краси людини, завдяки чому, глину можна використовувати в косметології. Корисні властивості кремнію для волосся:

- допомагає нормалізувати вироблення шкірного сала;⠀
- глибоко очищає шкіру і волосся від різних забруднень;⠀
- допомагає синтезувати колаген в клітинах;⠀
- зміцнює волосся і стимулює його зростання.


Всього 2 продукти: ефективна маска, яка поверне здоров'я і силу вашому волоссю

Ілюстративне фото (pexels.com)

До складу перцевої м'яти входять дубильні речовини, ефірні масла, органічні кислоти і цілий комплекс вітамінів і мінералів. М'ята має місцеву охолоджуючу і дратівливу дію. Це стимулює приплив крові до шкіри голови. Фолікули отримують більше харчування. Відбувається очищення волосся і шкіри голови від пилу і надлишків шкірного жиру. Все це сприяє швидкому відростання здорових пасом.

ГЛИНА + М'ЯТА НЕЙМОВІРНО СИЛЬНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВОЛОССЯ!

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 2 ст. л. білої або блакитної глини.⠀
  • 2 краплі ефірного масла перцевої м'яти.


Глину розвести кип'яченою водою до кремоподібного стану зручного в нанесенні, додати масло, перемішати, маску нанести на корені волосся, голову утеплити, витримати 30-40 хвилин, голову помити звичним для вас способом.

Застосування: 1 раз на тиждень. Курс: 5-7 процедур.

Всього 2 продукти: ефективна маска, яка поверне здоров'я і силу вашому волоссюІлюстративне фото (pexels.com)

Раніше трихолог назвала можливі причини того, що волосся швидко брудниться, і запропонувала рішення.

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