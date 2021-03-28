39-річна Ребрик назвала улюблені б'юті-процедури і розповіла, як бути красивою завжди
Лілія Ребрик, яка нещодавно зачарувала всіх ніжними весняними луками, завжди виглядає приголомшливо - і на сцені, і на екрані, і в звичайному житті. І її краса зачаровує десятки тисяч шанувальників.
Як завжди бути красивою? Які б'юті-процедури потрібно використовувати, щоб у 39 років виглядати такою ж привабливою і милою, як в 19? Про це Лілія розповіла в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.
Які процедури по догляду за шкірою любить Лілія Ребрик
Зірка зізнається: дуже любить всілякі маски для обличчя. Але якщо це професійний догляд в салоні.
"Треба час від часу балувати себе, але всі ці масочки в домашніх умовах - не для мене", - зазначає Лілія.
Адже "такі дамські речі повинні робитися не на очах у чоловіка".
А ще Ребрик фанатка очищення шкіри. Тому вона ніколи і ні за яких обставин не ляже спати з макіяжем.
"Люблю, щоб шкіра прямо аж скрипіла від чистоти", - говорить вона.
Люби себе такою, яка є!
Лілія - великий прихильник природної краси.
"На мій погляд, в лицях без макіяжу є дуже багато незахищеності, чистоти, вони сповнені непідробних почуттів і емоцій", - розповідає Ребрик.
І, звичайно ж, вона сама дуже любить своє обличчя без мейку.
"Завжди віджартовуюся: коли чоловік каже, що я гарна, я йому вірю, тому можу дозволити собі ходити без макіяжу", - з посмішкою зізнається ведуча "Ранку з Україною" на каналі "Україна".
Лілія Ребрик завжди виглядає неймовірно (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, що не так давно спокуслива Ребрик оголила спину і заговорила про щастя.