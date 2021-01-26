5 головних правил красивої шкіри: нутриціолог дала чіткі рекомендації

Красива шкіра, як відомо, це результат злагодженої роботи всього організму, а не тольки якісного догляду. Нутриціолог Ніна Ходаковська розповіла, які 5 простих кроків приведуть вас до бажаного результатут.

Нутриціолог Ніна Ходаковська (фото: instagram.com/nina_khodakovskaya)

Ці методи ви можете почати застосовувати вже зараз, вони не вимагають особливих вкладень, крім вашого бажання, - радить фахівець.

1. Виключити молочні і кисломолочні продукти

Чи можна вам вживати молочну продукцію, заздрості від того, чи є у вас непереносимість лактози, або реакція на казеїн. І навіть не знаючи, чи є вони у вас чи ні, при будь-яких проблемах зі шкірою (вугри, жирність, висипання) вживання молочної продукції краще припинити мінімум на 3-4 тижні. Оцінивши результат, ви навряд чи знову повернетеся до молочних продуктів.

2. Пити достатню кількість води

Вода виводить шлаки, токсини, алергени, які псують стан шкіри. Втрата тонусу шкіри і її сухість, передчасне старіння можуть бути саме через нестачу води! При цьому кава, чай (чорний або зелений), або газована вода не вважаються водою. Щодня потрібно випивати кількість води з розрахунку 30 мл на 1 кг ваги. Влітку можна трохи більше, годуючим матусям потрібно пити мінімум 3 літри в день.

3. Виключити швидкі вуглеводи з раціону

Саме швидкі вуглеводи, глютен і цукор сприяють росту candida та іншої патогенної мікрофлори. І починаються порушення роботи ШКТ, "дірявий" кишечник (як наслідок - аутоімунні захворювання), порушується всмоктування вітамінів і мінералів. А це позначається на стані шкіри. ⠀

Пам'ятайте, що фрукти теж містять цукор? Фрукти мають високий глікемічний (інсуліновий) індекс, приводячи до різких скачків інсуліну в крові. А далі виникає інсулінорезистентність, і весь з'їдений цукор не йде на потреби клітини, а відкладається в жир. Ще і збільшується вироблення андрогенів, що призводить до загострення акне і жирної себореї шкіри обличчя та голови.

4. Ввести в раціон корисні для шкіри продукти

В першу чергу, це продукти, багаті вітамінами А, Е, С, омега-3, сірою і цинком. Це дика риба, авокадо, горіхи, брокколі, листова зелень, печінка, яйця, бобові, індичка, курятина, гарбузове насіння, кунжут.

5. Налагодити роботу шлунково-кишкового тракту

В першу чергу - нормалізувати кислотність шлунка. Саме знижену кислотність шлункового соку часто асоціюють з різними дерматичними захворюваннями: висипаннями, акне, випадінням волосся і ослабленням волосся.

Раніше ми писали, як сповільнити старіння шкіри.