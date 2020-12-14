5 топових б'юті-лайфхака від косметолога, про які ви не знали: бери і роби

Спростити собі життя і при цьому завжди бути на висоті – мрія кожної представниці прекрасної статі. Знаючи нехитрі і дієві б'юті-лайхаки можна значно заощадити час і кошти без збитку для зовнішнього вигляду! Б'юті-блогер і косметолог Ірина Шарк поділилася топ-5 секретів краси.

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Отже, лайфхак 1. Він здається дуже простим і очевидним, але спостереження показують, що 90% людей нехтують цим.

Трубочка для напоїв. Ірина п'є каву та інші фарбувальні напої тільки через трубочку. Це допомагає зберегти зуби білими.

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Погодьтеся, жовто-коричневий наліт на зубах не найпривабливіше в житті, а відбілювання дорога і агресивна процедура. Так що не забувайте про трубочку.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Лайхак 2. Швидко позбутися від шрамів перед заходом допоможе звичайна сіль.

Береем дрібку, змішуємо з водою, що б вийшла кашка, прибираємо в морозилку на 5 хвилин і потім ватною паличкою наносимо товстий шар локально на проблемну ділянку на 15-30 хвилин. Це допоможе зняти запалення і почервоніння.

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Третій лайфхак. Будь-які миючі засоби, будь то пінка для вмивання або шампунь, обов'язково спінити в долонях, перед тим як нанести на шкіру обличчя або голови.

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Якщо ви наносите засіб відразу на шкіру, то на локальну ділянку, він потрапляє занадто концентрованим, плюс що б розподілити його, вам доведеться терти вже саму шкіру обличчя, розтягуючи її, і травмувати мокре, вразливе волосся розтираючи шампунь. Всі рухи повинні бути максимально ніжними і акуратними.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Лайхак 4. Розвантажувальний день для шкіри! Так, їй теж це потрібно.

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Варто виділити 1 день в тиждень, коли крім легкого очищення (наприклад, умивання вівсянкою або нейтральною пінкою) нічого з шкірі робити не потрібно.

Не наносити креми, сироватки, лосьйони. Шкіра звикає до засобів і з'являється резистентність, яка заважає роботі активних компонентів. Розвантажувальний день допоможе довше зберегти молодість.

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Лайхак 5. Шовковий тюрбан для сну або шовкові наволочки.

Волосся вночі відчуває не менше стресу, ніж при завивці на гарячу плойку. Так як уві сні ми робимо велику кількість рухів, через що волосся плутається, збиваюється і ламається.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Використання тюрбана або шовкової наволочки допоможе цього уникнути, волосся легко ковзає по шовку і збереже здоровий вигляд.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розкрила всю правду про маски для обличчя.

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