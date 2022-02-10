На аукціоні продали діамант з рекордною вагою

Чорний огранований діамант "Енігма" з рекордною вагою 555,55 карата пішов з молотка на аукціоні Sotheby's за майже 4,3 мільйона доларів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці аукціонного дому в Twitter .

Торги проходили онлайн в Дубаї. До цього лот більше 20 років перебував у приватній колекції, жодного разу не брав участі у виставках і не надходив у відкритий продаж. В аукціонному будинку повідомили, що вік діаманта становить мільярд років.

Покупцем діаманта став американський підприємець Річард Харт (Richard Heart). Він заявити про намір дати нову назву коштовності "Діамант HEX.com" (HEX.com diamond) на честь власної блокчейн-платформи. Також повідомляється, що покупка була оплачена криптовалютою.

У 2006 році камінь потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найбільший огранований алмаз у світі. Однак фахівці піддають його цінність сумніву, називаючи всього лише добре відполірованим алмазом. Продаж чорних діамантів деякі ювеліри вважають піар-компанією і не рекомендують розглядати їх як інвестицію.