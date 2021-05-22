Марні засоби для волосся: що не потрібно купувати

Шампунь 2в1 - або шампунь, який і очищає волосся, і володіє кондиціонуючими властивостями (розгладжує волосся). Як ви розумієте, поєднати несумісне неможливо, тому і виходить не два, не півтора. Такий шампунь недостатньо добре промиває і разом з тим погано кондиціонує волосся. Одним словом, ви і шкіру голови не очистите належним чином, і не зволожите полотно волосся. ⠀

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Запам'ятовуйте: шампунь і кондиціонер це два самостійних засоби, які купуються окремо один від одного, 2в1 брати не варто.

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Шампунь проти випадіння/для росту волосся - це взагалі окрема тема. Багато хто просить підказати дієвий шампунь від випадання, не розуміючи, що проблема випадання вирішується зсередини. А косметичні засоби проти випадання, які наносяться на шкіру голови (тоніки, сироватки, маски) повинні залишатися тривалий час, щоб встигнути подіяти. Шампунь же змивається через 1-2 хвилини з поверхні волосся і не може впливати на проблему випадання. Загалом, шампуні проти випадіння - це просто маркетинговий хід.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Маска або крем для об'єму волосся - ще одна ніша незрозумілих засобів. Як може маска, яка наноситься на полотно волосся, давати обсяг - незрозуміло. Об'єм ми отримуємо за рахунок засобів, які підсушують і піднімають коріння. Це може бути шампунь, пілінг для шкіри голови, укладальні засоби (пінка, мус, пудра), але точно не маска і крем! Маска і крем можуть ущільнювати волосся, робити його візуально більш густим, але це не об'єм від коренів.

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Масла для зволоження волосся - це просто масло масляне, як то кажуть. Якісь масла живлять волосся, якісь зміцнюють, якісь допомагають утримувати вологу, якісь навіть допомагають простимулювати ріст волосся ... але, якщо ви бачите на баночці "зволожуюче масло", будьте впевнені, що функції зволоження масло не виконає. Для цього є маски, спреї, ампульний догляд і філери.