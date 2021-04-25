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Як боротися з ламкістю волосся: причини та ефективні поради

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 08:32
Як боротися з ламкістю волосся: причини та ефективні поради Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ламкість волосся - основна причина, через яку довжина волосся може стояти на місці роками. Довжина волосся по лопатки або мимовільний каскад (це, коли не ходиш в перукарню, а волосся саме по собі стає коротшим) - знайоме? Якщо так, ця інформація для вас.

Б'юті-блогер Катерина Коцемір на своїй сторінці в Instagram перерахувала основні причини ламкості волосся і дала дієві рекомендації, як з цим боротися.

Основні причини ламкості волосся:

Внутрішні причини - різні дефіцити, проблеми зі здоров'ям, хронічні хвороби, відсутність збалансованого харчування, шкідливі звички, стреси і т.д. Це може призводити не тільки до випадання, але і до витончення, ламкості волосся. Внутрішніх причин ламкості волосся маса і вирішувати їх краще спільно з лікарем.

Зовнішні, механічні причини - фарбування, використання термоприладів, неправильно підібраний догляд, "шкідливі гумки і гребінці" і навіть неправильна сушка феном може також призводити до ламкості.

Як боротися з ламкістю волосся:

З першим пунктом все зрозуміло - періодично перевіряти своє здоров'я, звертатися до лікаря і не займатися самолікування в разі виникнення проблем, дотримуватися ЗСЖ і дбайливо ставиться до свого здоров'я.

Виключення механічних причин ламкості волосся - це те, що ви можете почати робити "тут і зараз".

  • Перестаньте фарбувати волосся агресивними барвниками. Вибирайте тільки проф. фарби, не бюджет, робіть фарбування у колориста.
  • Використовуйте правильну техніку розчісування. Не розчісуйте мокре волосся, а тільки сухе або злегка вологе. Починаючи від кінчиків і плавно присуваючись вгору (якщо волосся вологе, обов'язково нанесіть незмивний догляд перед розчісуванням).

Як боротися з ламкістю волосся: причини та ефективні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Вибирайте якісні гребінці - наприклад, ikoo, tangle teezer, wetbrash, I love my hair і т. д.
  • Велику роль відіграє догляд! Ламкості волосся добре запобігає зволожуючий догляд. Якщо у вас пошкоджене волосся, використовуйте і відновлюючі серії.
  • Не сушіть волосся без термозахисту і на гарячих температурах. Допустима температура для сушіння феном - тепла.
  • Використовуйте для кінчиків захисні Флюїди і незмивні масла. Деякі з них наносяться безпосередньо перед сушінням, а деякі на сухі кінчики волосся, в якості завершального штриха.

Як боротися з ламкістю волосся: причини та ефективні порадиІлюстративне фото (pexels.com)

Раніше ми писали, що експерт назвала важливі правила догляду за фарбованим волоссям, щоб воно було красиве і блискуче.

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