ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Якщо швидко брудниться волосся: трихолог назвала можливі причини і запропонувала рішення

Новость на русском →
Неділя 21 листопада 2021 08:24
Якщо швидко брудниться волосся: трихолог назвала можливі причини і запропонувала рішення Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Чому одні можуть мити голову пару раз в тиждень, а інші отримують жирне волосся вже на наступний ранок? Це особливість шкіри голови або просто помилки в догляді?

Косметолог-трихолог перерахувала в Instagram можливі причини і порадила, як діяти в кожному випадку.

1. Тип шкіри голови

Безсумнівно, власники сухої шкіри зі слабо вираженими сальними залозами будуть мити голову рідше. Якщо ж Вам від природи дісталися сальні залози з активною життєвою позицією, то нічого не поробиш - миємо голову так часто, як того вимагає ситуація.

Не намагайтеся "перевчити" шкіру на рідкісне очищення - не вийде. Тим більше, якщо у Вас себорейний дерматит (лупа) - отримаєте загострення.

2. Жирна шкіра обличчя

Волосся цілком може зібрати на себе шкірне сало і з обличчя (особливо з чола). Руки, головні убори і вільні зачіски будуть активно допомагати процесу. Намагайтеся менше чіпати руками волосся.

Користуйтеся матуючими кремами - нехай вони збирають на собі зайве шкірне сало.

Якщо швидко брудниться волосся: трихолог назвала можливі причини і запропонувала рішення

3. "Це все гормони"

Даний пункт більше для батьків дітей, що подорослішали. З наближенням пубертату змінюється гормональний фон, збільшується кількість андрогенів, сальні залози починають працювати активніше і волосся вимагає більш частого очищення.

Не потрібно принципово мити голову один-два рази на тиждень, "як завжди мили". Міняйте шампунь і частоту його використання, як того вимагає стан шкіри.

4. Невідповідний шампунь

Всі шампуні мають різну очищувальну здатність. Виберіть засіб для вашого типу шкіри.

Популярні безсульфатні шампуні не дуже підходять для жирної шкіри голови (занадто м'яко очищають), а ось для сухої і нормальної - цілком.

5. Неправильне кондиціонування

Наносьте кондиціонер, відступаючи кілька сантиметрів від шкіри голови, а після добре змивайте його водою. Також деякі незмивні засоби і стайлінг можуть вимагати більш інтенсивного очищення.

6. Сушіть волосся відразу

Довгі ходіння з рушником на голові, сон з мокрою головою... Тепло, волого - справжня лазня, в якій сальні залози починають працювати на повну.

Правильна сушка феном буде тільки на користь волоссю і шкірі голови.

Якщо швидко брудниться волосся: трихолог назвала можливі причини і запропонувала рішенняІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва розповіла, до чого може привести нерозумне використання патчів.

Читайте LITE в Google News
Б'юті-поради Догляд за волоссям
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Михайлів день 2021: найважливіші традиції і що потрібно обов'язково зробити
Михайлів день 2021: найважливіші традиції і що потрібно обов'язково зробити