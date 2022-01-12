Як швидко повернутися у форму: Ізабель Гулар, Єва Лонгорія та інші зірки дають поради

Хто з нас не грішив під час зимових свят кулінарними надмірностями і тривалим відпочинком від занять спортом? Але така можливість розслабитися хороша тільки в певний період. Щоб повернути тілу бадьорість, а фігурі – стрункість, пора повертатися до режиму тренувань.

Багато зірок шоу-бізнесу не припиняли активні тренування навіть в період новорічних свят. Як відомо, рух допомагає розігнати метаболізм і включити захисні сили організму від вірусів і застуд. Але зрозуміло, багато з них переслідували і іншу мету – залишатися у формі. Пропонуємо надихнутися порадами зірок і вибрати собі напрямок занять за смаком.

Ізабель Гулар (відео: instagram.com/izabelgoulart)

Ізабель Гулар давно займається йогою, а її ролики з асанами в різних точках світу стали вірусними. Дівчина радить скорнцентріроваться на результаті і регулярності. Навіть невеликі заняття кожен день допоможуть зробити тіло гнучким, а розум – спокійним.

Єва Лонгорія (відео: instagram.com/evalongoria)

Новий рік Єва Лонгорія почала в спортзалі. Актриса любить силові тренування, а також заняття з особистим тренером. У новому відео вона демонструє вправи для сідниць і ніг.

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель Алессандра Амбросіо і дня не може провести без тренування. У період зимових свят вона особливо часто практикувала пробіжки. Відмінно освіжає думки і сприяє зняттю стресу!

Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)

Девід Бекхем, який вирушив з дружиною, дітьми та батьками в круїз, нарешті повернувся до тренажерного залу. Екс-футболіст продемонстрував, що підтягування на планці – його особистий спосіб залишатися в бездоганній формі.

Малума (фото: instagram.com/maluma)

Колумбійський співак і композитор обожнює рухливі ігри на пляжі, а також водні види спорту. Ви і не помітите, як відволікаєтеся від численних страв в готелі і перемикаєтеся на живе спілкування і рух.

Тейлор Хілл (фото: instagram.com/taylor_hill)

Американська топ-модель Тейлор Хілл знає силу стретчингу. Регулярні розтяжки допомагають опрацювати м'язи задньої поверхні ніг і сідниць, а також сприяють відмінному кровообігу в органах малого таза. Ну і, нічого гріха таїти – мальовничі фото з занять залучають до її блогу численних фоловерів.

Ешлі Грем (відео: instagram.com/ashleygraham)

Американська модель, яка нещодавно народила близнюків, навіть на останніх термінах вагітності не припиняла занять йогою. Мотивація для майбутніх мам!