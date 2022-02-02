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Б'юті-битва: вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер

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Середа 02 лютого 2022 14:22
Б'юті-битва: вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер Ріанна і Кайлі Дженнер (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Ріанна обя'віла про запуск нової колекції помад свого бренду Fenty Beauty by Rihanna. Вона носить гучну назву Fenty Icon і включає 10 різноманітних відтінків: від нейтральних до яскравих. Також в неї увійшов червоний MVP – улюблений колір самої зірки.

Власниця марки особисто прорекламувала новинку, а також розповіла про натхнення при роботі над лінією.

"Коли ви наносите червону помаду, вона відразу надає вам впевненості. Мені подобається, що будь-яка дівчина може нафарбувати губи одним рухом і тут же відчути себе сильною і привабливою", – розповідає Ріанна про новий продукт власного б'юті-бренду.

Помади залишають на губах ультрамодне напівматове покриття, а також відрізняються особливою формою: завдяки загостреним краям ви можете зробити чіткий контур без використання олівця. Так що новинка Fenty Beauty напевно буде користуватися величезним попитом.

"Ця м'яка матова формула – це все, що вам потрібно – вона включає гіалуронову кислоту і вітаміни C і E для комфортного і тривалого носіння. Екологічно чиста упаковка, багаторазова і ультра-розкішна", – вихваляє помади зірка.

Б'юті-битва: вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі ДженнерБ'юті-битва: вагітна Ріанна випустить колекцію макіяжу всього через день після Кайлі Дженнер

Нова колекція Ріанни (фото: instagram.com/fentybeauty)

Придбати їх можна буде з 4 лютого, вартість новинки – $20. Цікаво, що раніше ще одна майбутня зіркова мама і бізнесвумен – Кайлі Дженнер – анонсувала свою колекцію макіяжу. Причому її лінія побачить світ всього на день раніше, ніж колекція Ріанни. На даний момент, шанувальники різко критикують її якість. Так що співачка може зіграти на цьому.

Нагадаємо, нещодавно відомо, що Ріанна і її бойфренд чекають дитину.

Також дивіться найстильніші образи Ріанни і A$AP Rocky.

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