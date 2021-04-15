Для людей із жирною шкірою: косметолог розповіла, як позбутися чорних цяток
Люди, у яких жирна шкіра, знають, як складно часом домогтися чистого лиця без висипань. На це йдуть безліч сил і косметики. Але головне в цій ситуації - налагодити правильний догляд за такою шкірою.
Про це розповіла у своєму мікроблозі Instagram косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
"Чорні цятки, камедони, - шкірний жир, що заповнює пори. Вони бувають тільки на жирній / комбінованій шкірі. І причиною їх появи може служити безліч факторів, іноді - всі разом", - розповіла Яна.
Причини появи чорних крапок:
- Генетично підвищене вироблення шкірного сала.
- Гормональний збій. Гормони майже виключно регулюють саловиділення.
- Клітини шкіри блокують вихід шкірного сала.
- Глибокі або вузькі пори не дають вийти шкірному салу назовні.
- Неправильний догляд посилює цю проблему: залишки догляду й макіяжу змішуються з клітинами, не даючи вийти шкірному салу.
Потрібно відрізнити чорні цятки від "псевдо"-цяток (фото: pexels.com)
Яна підкреслила, що важливо вміти відрізняти "чорні цятки" від "псевдо"-чорних цяток".
Чорні цятки (blackheads) - щільний шкірний жир, нагадує пробку. Їх можна скоротити за допомогою догляду.
Псевдо-чорні цятки (sebaceous filaments) - тонкі ниточки, виходять з волосяних фолікулів, часто виступають над шкірою (в основному, на носі). Це явище так само природно, як і пори. Їх не можна видавити і прибрати, але можна освітлювати.
Основи догляду за шкірою, схильної до чорних цяток
Очищення
Воно має бути м'яким, не "до скрипу" (останнє швидше посилить проблему). Увечері слід очищати шкіру в 2 етапи (з гідрофільним засобом). З досвіду консультацій помітила, найчастіше причина камедонів - недолік очищення. Тому завжди починаємо з нього.
Кислоти
ВНА-кислоти тут найбільш ефективні: вони проникають вглиб пір і розчиняють шкірне сало, очищаючи пори. Засіб не повинен містити спирт (алкоголь).
АНА-кислоти вирівнюють рельєф і працюють на поверхні шкіри, висвітлюючи пори.
Азелаїнова кислота очищає пори, зменшує вироблення шкірного сала і впливає на бактерії P.acnes, надлишок яких призводить до акне. Крім того, вона запобігає забиванню пор.⠀
Ніацинамід
Помітно освітлює камедони.⠀
Глиняні маски
Надають абсорбуючий ефект: частково поглинають шкірний жир (без ментолу та інших дратівливих компонентів). Якщо вони вам підходять - сміливо використовуйте.
Ретиноїди
Нормалізують процес поділу клітин, і не дозволяючи клітинам забивати пори і регулюють виділення шкірного сала.
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